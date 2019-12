Le Comité olympique et sportif algérien (COA) célèbre vendredi et samedi dans la wilaya de Béjaïa la journée olympique à l’instar des 206 comités nationaux Olympiques de par le monde, a indiqué mercredi l’instance olympique. Organisée en collaboration avec la wilaya de Béjaïa et la direction de la jeunesse et des sports (DJS), la journée olympique verra l’organisation des activités sportives et culturelles dans l’ensemble de la ville dans la matinée du vendredi, alors que l’après-midi sera consacrée à la tenue du 3ème forum des athlètes (16h00), regroupant des olympiens et membres des équipes nationales séniors des wilayas de l’Est algérien. Samedi, une course olympique parcourt la ville de Béaïa. Une conférence débat sur la sensibilisation contre le dopage sous le slogan «Pour un sport propre» aura lieu à partir de 14h00. Chaque année depuis 1948, la Journée olympique célèbre la création du Comité olympique international (CIO).Cette journée a été enrichie au fil des années d’activités éducatives et culturelles ouvertes aux deux sexes.

