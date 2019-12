Les éléments de la brigade de police judiciaire de la daïra de Besbes, à l’ouest du chef-lieu de wilaya, ont réussi après plusieurs jours d’investigation à mettre hors d’état de nuire une bande de malfaiteurs. Cette dernière se compose de deux individus dont un, originaire de Aïn Beïda dans la wilaya d’Oum El Bouagui, est recherché par la justice. Cette bande s’est spécialisée dans les cambriolages de nuit comme de jour surtout des appartements dont les propriétaires sont en voyage. C’est grâce à l’utilisation à bon escient du « système Afis », employé par la police judiciaire pour déterminer les empreintes, que les auteurs de ces vols ont été identifiés par les travaux effectués par la brigade scientifique. Les agents de police, selon le communiqué rendu public, ont agi suite à une série de plaintes des victimes et à une information faisant état de la présence de personnes suspectes dans les cités de cette agglomération qui compte le plus grand nombre d’habitants. Par ailleurs, la même cellule de communication nous a informés à travers un second communiqué de l’arrestation d’un dealer au niveau du chef-lieu de wilaya. Les mis en cause dans ces deux affaires ont été traduits devant les tribunaux de leurs circonscriptions judiciaires, tribunal de Dréan et d’El Tarf. Le procureur de la République de Dréan à l’ouest du chef-lieu de la wilaya et celui du d’El Tarf ont décidé leur incarcération pour plusieurs chefs d’inculpation en attendant le jugement de leurs affaires enrôlées lors des prochaines séances pour cambriolage et détention de kif. M. B.

