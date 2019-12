par O. Yazid

C’est sur la belle esplanade du 1er-Mai, en plein centre-ville de Ghardaïa, que se sont déroulées, pendant trois jours, les rencontres de volley sur sable entre des équipes constituées de duos représentant outre l’Algérie, la Tunisie, le Maroc et la Libye. Organisée par la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB), en collaboration avec la Ligue locale de volley-ball et la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de Ghardaïa, cette compétition sportive a attiré une foule nombreuse de spectateurs et surtout de jeunes, ébahis par les prouesses techniques des joueurs, lesquels même quelque peu handicapés par le vent qui a soufflé sans arrêt sur la capitale du M’zab, se sont dépensés sans compter. Il faut par ailleurs souligner qu’en ces journées de vacances scolaires d’hiver, et compte tenu de l’afflux massif de touristes nationaux, beaucoup d’entre eux ont suivi quelques joutes entre ces quatre pays maghrébins frères et amis, représentés par douze équipes, pour ce qui est de la Tunisie, le Maroc et la Libye, alors que l’Algérie était représentée par la sélection nationale et deux équipes locales. Après trois jours de compétition, c’est finalement le duo tunisien composé de Arafat El Nacer et Chouib Balhadj Salah qui a remporté le titre de ce tournoi international de Beach Volley (volley sur sable), tournoi qui servira, selon les organisateurs, à l’équipe nationale tunisienne de Beach Volley de se préparer aux prochaines joutes qualificatives aux prochains jeux Olympiques de Tokyo 2020. Refroidie par le décès subit du général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, la cérémonie de remise de la coupe au vainqueur du tournoi et des médailles s’est déroulée dans la salle de conférence de la wilaya dans une atmosphère de gêne et de tristesse.n

Articles similaires