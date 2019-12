L’expérience de production et de développement de la culture des légumineuses dont notamment les lentilles à travers la wilaya de Tlemcen a donné lieu, au cours de la saison agricole de l’année écoulée, à des résultats probants, a-t-on appris lundi du directeur des services agricoles (DSA). Avec une superficie semée en lentilles de l’ordre de 300 hectares et une production totale de 4.200 quintaux, «ce résultat est motivant pour continuer à développer et à étendre les superficies des légumineuses au niveau de la wilaya de Tlemcen à 340 hectares pour la prochaine campagne, dans le but de conforter la wilaya dans sa position de leader au niveau national dans la production des légumineuses», a souligné Yacheur Mohamed. La direction des services agricoles de la wilaya de Tlemcen, au regard de la grande mobilisation des agriculteurs adhérents à cette opération, continuera à les accompagner dans différentes phases de cette culture en mettant à leur disposition les intrants (semences, engrais et produits de traitement), a-t-il assuré. Par ailleurs et dans l’optique de redynamiser la production des semences de la pomme de terre à travers la wilaya de Tlemcen, un programme ambitieux a été mis en place par la DSA avec le concours du conseil interprofessionnel, a fait savoir le DSA, rappelant, à ce titre que, la wilaya fut durant les années 2000, le premier fournisseur de semences de pommes de terre à la wilaya d’El Oued .Cette production couvrait à l’époque plus de 3.000 ha pour atteindre, dans les dix dernières années, plus de 200 ha. L’objectif pour le nouveau programme est d’arriver en une première phase à 3.000 ha et plus. A noter que la wilaya compte de nombreux opérateurs qui ont un savoir-faire avéré dans ce domaine dans des zones à fortes potentialités de production telles que Maghnia, Remùchi, Bensekrane et Sidi Abdelli, a-t-il conclu.

