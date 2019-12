Les participants à une journée d’étude sur les «Perspectives du tourisme de montagne au Parc des cèdres», organisée lundi à Theniet El Had (Tissemsilt), ont insisté sur la promotion et la valorisation du tourisme de montagne dans la forêt d’El Medad. Le président de l’Association «Cèdre» de protection de l’environnement et du développement durable dans la commune de Theniet El Had, Ghanem Ninner, a mis l’accent lors de cette rencontre tenue dans le cadre de la dernière journée des portes ouvertes sur le parc des cèdres, sur l’importance des activités sportives et environnementales dans la promotion et la valorisation du tourisme de montagne dans la forêt d’El Medad. Il a appelé les directions du tourisme, de la jeunesse et des sports, et de l’environnement à «accompagner les associations locales ainsi que les offices locaux de tourisme dans l’organisation d’initiatives liées aux sports de montagne et aux activités environnementales, de jeunesse, et de sensibilisation dans la forêt de cèdre. De son côté, le représentant du Parc national de cèdre, Hassan Ouamer, a souligné la nécessité d’impliquer les jeunes adhérents aux associations de la wilaya et d’autres dans les activités au niveau des espaces naturels adjacents à la forêt d’El Medad, dont celles liées aux sports de montagne, à la marche, au camping et à la découverte de la nature. Le représentant du club amateur de sports de montagne de Theniet El Had, Zaalit Mourad, a proposé pour sa part de déterminer des zones destinées aux sports de montagne au sein de la forêt de cèdres en collaboration avec la maison du parc et le secteur de la jeunesse et des sports pour créer une dynamique touristique dans la région. Les portes ouvertes sur le Parc national des cèdre de Theniet El Had, organisées une semaine durant à l’initiative de la maison du parc en coordination avec la Conservation des forêts, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la montagne, ont donné lieu à de nombreuses activités, dont des expositions de photos mettant en exergue les paysages attrayants de la forêt El Medad.

Une journée de sensibilisation sur la préservation de la forêt de cèdres a été également organisée ciblant les visiteurs, les élèves et les stagiaires du centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) de Theniet El Had. n

