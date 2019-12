Par Clément Lemaître/ In Eurosport

En 2020, l’Open d’Australie proposera une dotation exceptionnelle de 64 millions de d’euros. Craig Tiley, le directeur du tournoi, a rappelé que l’idée était de rémunérer davantage les joueurs sortis dès les premiers tours. Lors du prochain Open d’Australie, les vainqueurs en simple remporteront environ 4,1 millions de dollars (3,7 millions d’euros). Quant aux joueurs et joueuses éliminés au tout début de la quinzaine, ils percevront 90 000 dollars (81 200 euros). Par rapport à l’édition 2019, la dotation des internationaux d’Australie a fait un bond exceptionnel de 13%. Une dotation qui a vu son chiffre doubler en une décennie. «Nous nous engageons depuis longtemps à mieux rémunérer un plus grand nombre de joueurs», a indiqué Craig Tiley. Le directeur du tournoi a même indiqué sur le site officiel de l’Open d’Australie que les chiffres avaient triplé depuis l’édition 2007. «Cette année, nous avons poussé pour mieux récompenser les joueurs alignés dès le début du tournoi en simple ou en double. Nous allons continuer à travailler en collaboration avec les associations de joueurs pour qu’ils soient en mesure de mieux vivre en pratiquant le tennis», a-t-il ajouté. Cette évolution intervient alors que de nombreux joueurs se sont élevés en 2019 pour une meilleure répartition des gains, notamment en faveur des joueurs éliminés en début de tournoi. Même constat pour les matches de qualifications. Par exemple, les joueurs ou joueuses qui seront sortis dès la première rencontre percevront 20 000 dollars (18 000 euros). Soit une augmentation de 33%. Quant aux perdants au dernier tour des qualifs, ils percevront 50 000 dollars (45 110 euros).n

