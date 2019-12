La crise s’exacerbe au Rassemblement national démocratique (RND). La décision de son secrétaire général par intérim Azeddine Mihoubi de procéder au gel des activités de quatre de ses cadres et leur traduction devant la commission de discipline n’a pas atténué la fronde contre lui qui s’est intensifiée suite à son faible score lors de la dernière présidentielle. La mesure disciplinaire à l’encontre des quatre cadres, Seddik Chihab, Amira Slim, Hakim Berri et Ilyès Berchiche, en l’occurrence, a fait naître au sein du parti un élan de solidarité parmi les membres du conseil national. Et cet élan aura à s’exprimer lors de la prochaine session du conseil national du 10 janvier prochain. « Il n’est pas question qu’il s’en sorte à bon compte cette fois », lance un membre du conseil national, selon lequel « beaucoup de cadres souhaitent demander à Mihoubi une explication lors de la session du 10 janvier prochain ». Un autre membre du conseil national soutient que « beaucoup de cadres souhaitent la tenue au plus vite d’un congrès pour l’élection d’un nouveau secrétaire général du RND, légitime, celui-là ». Un membre du bureau national soutient quant à lui que « Mihoubi a perdu beaucoup de sympathie au sein du parti depuis qu’il a échoué à l’élection, mais aussi à cause de la traduction des 4 membres du parti devant la commission de discipline mais sans pour autant préciser la nature de la faute disciplinaire qui leur a valu la convocation ». Notre source fait observer que « Seddik Chihab et Amira Slim, qui sont à l’origine d’un mouvement de redressement au lendemain de la présidentielle du 12 décembre dernier, peuvent être rejoints par beaucoup d’autres cadres qui exigent de plus en plus la tenue d’un congrès extraordinaire ». A ce propos, la députée Amira Slim concernée par la mesure disciplinaire voit d’un mauvais œil la décision du candidat malheureux à la présidentielle : « C’est vraiment anormal parce qu’après avoir essuyé un échec politiquement et lors de la présidentielle, il se venge des leaders du parti. » De son avis, Mihoubi « avait le choix de tirer les conséquences de son échec et aurait dû démissionner ». Selon elle, « il n’a pas de prérogatives pour prendre de telles décisions disciplinaires car sa mission se limite à la préparation du congrès extraordinaire du parti». Hormis elle, des cadres du parti ont demandé le départ de Mihoubi de la tête du parti et lui ont fait endosser la responsabilité de la défaite lors de la présidentielle. Contacté par nos soins, Chihab Seddik, un des pourfendeurs le plus en vue, n’était pas joignable. Selon nos sources, de multiples contacts sont entrepris pour remettre de l’ordre dans la maison RND à travers une explication en bonne et due forme lors du conseil national du 10 janvier. « Nous nous sommes suffisamment tus et maintenant il est temps pour nous de sortir de notre réserve et remettre Mihoubi à sa place et ne plus lui donner la possibilité de gérer un parti pour lequel nous militons depuis des décennies », nous explique-t-on.

