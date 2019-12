Le secteur de la santé de la wilaya de Skikda a bénéficié au cours de l’année 2019 de dix-sept (17) nouveaux projets de statut public et privé, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale de la santé et de la population (DSP). Huit (8) de ces 17 projets sont inscrits dans le cadre d’un investissement privé à concrétiser au chef-lieu de wilaya et dans les communes d’El Harrouch, Azzaba et Collo, a-t-on précisé, détaillant que ces projets concernent la réalisation de six(6) structures de santé spécialisées en chirurgie d’une capacité globale de 170 lits, d’un (1) centre de diagnostic et d’une (1) clinique d’ophtalmologie. La même source a relevé que les neuf (9) autres projets sont sectoriels et décentralisés, pris en charge par la DSP dont une polyclinique dans la zone de Bir Ferina (Azzaba), un projet portant renforcement de la capacité d’accueil de l’ancien hôpital de Skikda et un autre consistant en la construction dans la localité de Bouzaâroura de l’hôpital des brûlés. Dans la wilaya de Skikda, le même secteur a également bénéficié d’un projet d’extension et d’équipement de l’établissement public hospitalier (EPH) dans la commune de Tamalous, et une extension du service des urgences médicales de l’hôpital d Azzaba en plus d’autres opérations de construction et d’équipement de deux (2) polycliniques dans les zones de Beni Oulbane et de Bouzaâroura relevant de la commune de Filfila, selon la même source, relevant que le projet de réalisation et d’équipement de l’hôpital de la commune d’Oum Toub a été gelé. Il est à rappeler que lors des derniers travaux de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), la commission de la santé a proposé dans son rapport présenté sur le secteur la réalisation notamment d’un centre mère – enfant au chef-lieu de wilaya, l’extension et l’équipement des services des urgences des hôpitaux de Collo et d’El Harrouch dont les études sont finalisées. La réalisation d’un centre anti-cancer (CAC) et l’ouverture de deux(2) unités de traitement de cette maladie aux hôpitaux de Collo et d’El Harrouch, le renforcement de la cartographie sanitaire de la wilaya par des nouvelles polycliniques aux nouveaux sites urbains ont été également proposés.

