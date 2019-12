Les habitants de la commune de Boukhanifis, relevant de la daïra de Sidi Ali Benyoub, dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, revendiquent l’amélioration

de leur cadre de vie et sa part de développement.

Les villageois réclament de doter leur centre de santé des équipements médicaux nécessaires et de personnel médical tout en leur assurant la permanence de nuit, pour trouver les soins adéquats en cas de nécessité. Ils ont également évoqué le besoin pressant d’ouvrir le marché couvert où s’installeront les commerçants afin de réglementer l’activité commerciale et mettre un terme à l’anarchie et au désordre causés par les marchands informels. En outre, les habitants de Boukhanifis demandent de doter leur localité d’infrastructures administratives, pour leur éviter le déplacement vers les chefs-lieux de daïra et de wilaya. des administrations qui peuvent aussi créer de nombreux postes de travail aux jeunes universitaires et porteurs de diplômes des instituts de la formation professionnelle et qui continuent à vivre dans le chômage, de créer des espaces de divertissements des jeunes, notamment une maison de jeunes équipée et une salle omnisports pour que la frange de la population s’épanouisse et fuit l’oisiveté. Les porteurs de projets sont confrontés par ailleurs au problème de la lenteur des procédures administratives. Les rencontres avec le wali lors de ses visites à la commune de Boukhanifis, où les représentants des habitants avaient posé les nombreuses préoccupations qui les agacent n’ont pas eu jusque-là d’écho.

Les habitants attendent que le nouveau président de la République concrétise ses promesses sur le terrain et réserve à leur localité sa part de développement pour son désenclavement.n