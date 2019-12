Plus de 1.473 familles vivant dans du vieux bâti dans la ville de Saïda ont été relogées depuis le début de l’année en cours dans des logements décents dans le cadre du programme de résorption de l’habitat précaire (RHP), a-t-on appris du chef de daïra de Saida, Said Khelil. Les bénéficiaires de ce programme ont été relogés dans de nouvelles cités dans le cadre de l’extension des pôles urbains de la ville, dont les cités «El Moudjahid», «Makhlouf Bendida» et «Arkoubi Abdellah» et celle des 1.200 logements dans le quartier de Boukhors. L’opération a permis de résorber 90 pour cent des bidonvilles au sein du tissu urbain de Saïda, ainsi que de permettre à ses habitants de bénéficier de logements décents disposant de toutes les conditions de vie décente, selon la même source.

Les vieilles bâtisses situées dans plusieurs sites, tels que «Dhar Echikh», «Boukhors», «Sersour» et «Amros» ont été démolies. Pour éviter le phénomène d’exploitation de ces espaces d’habitats anarchiques, les autorités locales ont mobilisé des moyens et capacités humains et matériels «importants» pour accélérer la démolition de ces habitations précaires. Il est prévu de récupérer ces assiettes après la démolition du vieux bâti pour la réalisation de projets de logements sociaux selon différentes formules.

Par ailleurs, une opération de réalisation de plus de 4.000 logements publics locatifs est en cours à Saida, qui seront livrés au cours des années 2020 et 2021, selon le chef de daïra. Au début de 2020, plus de 2.000 logements locatifs publics seront distribués à Saïda, selon M. Khelil. Une commission a étudié des dossiers au niveau de la daïra de Saïda. Sur plus de 14.000 demandes, pas moins de 4.000 ont été déposées. A rappeler que 3.137 logements LPL ont été distribués en 2019 à Saïda, selon la direction de l’habitat. n

