La disparition subite du chef d’état-major Ahmed Gaïd Salah, qui avait opposé un niet aux mesures d’apaisement, pourrait-elle ouvrir la voie à l’avènement d’une politique conciliante et moins dure avec le Hirak ?

Inflexible jusqu’ici sur les mesures d’apaisement, réclamées par nombre d’acteurs politiques ainsi que par la rue, dont certaines figuraient sur la liste des préalables établie par le panel de dialogue, conduit par Karim Younès, le gouvernement changera-t-il son fusil d’épaule après le décès du vice-ministre de la Défense Ahmed Gaïd Salah.

Les Algériens continuent de marcher à travers l’ensemble des villes du pays, même après la tenue de l’élection du 12 décembre qui a propulsé Abdelmadjid Tebboune au point culminant des fonctions suprêmes. Les arrestations, les gardes à vue et les condamnations de manifestants ne s’étaient pas arrêtées, même après le discours conciliant du nouveau président de la République qui, lors de sa première conférence de presse post-scrutin, a fait une offre de dialogue au Hirak, tout en s’engageant à examiner le cas des détenus du Hirak en prison à El Harrach. Manifestement, Abdelmadjid Tebboune était sur une piste conciliante malgré les incidents ayant émaillé la marche post-élection d’Oran et la dispersion du rassemblement organisé à Alger le jour de l’élection. Il est vrai que le projet présidentiel, qui tablait sur l’apaisement, contrastait avec certains faits du terrain, mais la volonté y était. Preuve en est, le parquet, qui a examiné le recours des manifestants ayant été condamnés à six mois de prison ferme et six mois avec sursis, a réduit la peine à trois mois de prison ferme. Ayant purgé la peine de trois mois, 10 manifestants devaient quitter la prison d’El Harrach hier. Va-t-on observer une pause dans l’attitude dure observée jusqu’ici chez les tenants du pouvoir ? Tout porte à croire que l’élection d’un Président, le 12 décembre dernier, allait changer l’attitude du pouvoir envers la mobilisation citoyenne, tant il est vrai que le Président dispose de prérogatives que le chef d’Etat par intérim n’avait pas, dont l’organisation de discussions directes avec le Hirak, la libération des détenus d’opinion et l’allègement du dispositif sécuritaire mis en place depuis les premières marches du 22 février dernier. D’autant plus que le chef d’état-major Ahmed Gaïd Salah, qui avait opposé un niet indiscutable aux précédentes mesures d’apaisement, n’est plus là, ce qui pourrait ouvrir la voie à l’avènement d’une politique conciliante et moins dure avec le Hirak. «Il n’est plus question de perdre davantage de temps», avait souligné Ahmed Gaïd Salah, soulignant que «les élections constituent le point essentiel autour duquel doit s’axer le dialogue ; un dialogue que nous saluons et espérons qu’il sera couronné de succès et de réussite, loin de la méthode imposant des préalables allant jusqu’aux diktats». Maintenant que l’élection est organisée et l’enjeu du temps moins pesant, le conflit sur les mesures d’apaisement entre dans une période de pause en attendant, éventuellement, son dénouement. Pour ne pas ressusciter les tensions, le Président devrait probablement s’adapter et amorcer un virage en faveur de l’apaisement, d’autant plus que, d’après ce qui se dit au sujet du successeur d’Ahmed Gaïd Salah à la tête de l’état-major, il serait de nature accommodante et favorable à un happy-end de la crise.

Hier mardi, alors que les étudiants marchaient à Alger et dans d’autres villes du pays, le dispositif de sécurité mobilisé habituellement sur le parcours des marches était comme allégé, a-t-on constaté, ce qui a laissé libre cours à des interprétations selon lesquelles il y aurait une volonté de rompre avec la ligne dure. Il faudra en tout cas attendre la fin du deuil national décrété en hommage au chef d’état-major, décédé lundi, pour voir quelle tournure va prendre la politique du Président vis-à-vis de la crise. Les quelques éléments palpables disponibles jusqu’ici accréditent l’idée selon laquelle le projet présidentiel table bel et bien sur l’apaisement. n

