Le responsable du service du patrimoine culturel de la wilaya de Mila, Lazghad Chiaba, a annoncé, lundi dernier, qu’au total, 782 biens culturels, pour la plupart des pièces de monnaie anciennes, ont été récupérés depuis début 2019 et transmis aux services de la direction locale de la culture pour être transférés aux musées nationaux en vue de les conserver, rapporte l’APS.

La récupération de ces biens culturels a eu lieu à la faveur d’opérations d’envergure menées par les services de sécurité de la wilaya dans le cadre de la protection du patrimoine culturel, ayant permis de déjouer de nombreuses tentatives de vente illégale de ces biens qui représentent, précise-t-il, « une importance historique et archéologique ». Il a également déclaré que huit opérations ont été effectuées à cet égard, à partir du mois de janvier dernier jusqu’à la semaine dernière de ce mois de décembre, au cours de laquelle les services concernés ont procédé à la récupération de 17 pièces d’or datant de la période ottomane. Les biens culturels récupérés sont variés, a-t-il affirmé, et représentent en majorité des pièces de monnaie datant de la période numide jusqu’à l’empire ottoman, ainsi que 3 lampes à huile en poterie, un manuscrit, une bague et 3 statuettes, en plus de pièces de monnaie en cuivre, argent et autres métaux précieux (or). Cette importante récupération de biens culturels dans une région prisée par les trafiquants d’objets archéologiques et anciens entre dans le cadre d’une stratégie nationale pour le renforcement de la lutte contre le trafic illicite des biens culturels conformément à la Convention de 1970 ratifié par l’Algérie.



Renforcement de la mise en œuvre de la Convention de l’Unesco 1970

Pour rappel, un atelier de renforcement de la mise en œuvre de la Convention de l’Unesco de 1970 sur la lutte contre le trafic illicite des biens culturels a été organisé, la semaine passée à Alger, par le ministère de la Culture et le bureau régional de l’institution onusienne. Ratifiée par l’Algérie en 1974, la Convention de l’Unesco oblige les Etats parties (125 à ce jour) à adopter des mesures de protection sur leurs territoires, à contrôler la circulation des biens culturels et à restituer les biens volés. Cet atelier vise principalement à sensibiliser les participants au cadre normatif mis en place par l’Unesco pour lutter contre le trafic illicite des biens culturels, principalement les mécanismes mis en place par les forces de l’ordre, et à mettre en conformité la législation interne avec les conventions et orientations internationales afférentes. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi, avait à cette occasion salué «les efforts déployés par la communauté internationale et l’Unesco pour l’ensemble des actions menées (…) en matière de lutte contre le trafic de biens culturels». Il a également relevé le «caractère menaçant» de ce trafic «au vu de ses ramifications avec le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent», en plus de la menace que «constituent les réseaux transfrontaliers» du commerce illicite de biens culturels. En Algérie pas moins de 40 000 biens culturels, principalement des objets d’arts, des pièces de monnaie et des manuscrits, ont été récupérés ces dernières années, selon les données fournies le ministère de la Culture. Rappelons également que dans le même esprit de placer cette lutte contre le trafic des biens culturels au centres des priorités, la célébration du Mois du patrimoine de l’année 2019 a été placé sous le thème « Sécuriser le patrimoine culturel ». A travers cette thématique, le ministère de la Culture a voulu mettre en avant que la sécurisation du patrimoine culturel était désormais un impératif face à la recrudescence du phénomène du trafic des pièces archéologiques et de biens culturels. Consciente de la gravité de tels actes et de leur incidence sur sa sécurité nationale, l’Algérie a déployé d’énormes efforts dans ce domaine. Il a également était précisé à cette occasion que le concept de sécurisation des biens et du patrimoine ne se limite pas au seul traitement sécuritaire mais englobe aussi l’ensemble des mesures préventives à mettre en œuvre pour contrer tout préjudice. Ceci en impliquant davantage d’investissement dans la sécurité préventive et dans la formation avec la contribution de différents secteurs et la dynamisation du rôle de la société civile dans la sensibilisation à l’importance de préserver le patrimoine.n