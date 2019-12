Pour une originalité, c’en est vraiment une. L’initiative entreprise par un groupe de citoyens dans l’organisation d’une cérémonie mortuaire et de condoléances pour le défunt chef d’état-major Gaïd Salah. En effet, une grande tente a été mise en place au niveau de l’ex-siège de la station de voyageurs du chef-lieu de wilaya avec une banderole au fronton où est inscrit « Armée Nationale Populaire, Armée du peuple algérien, armée de l’Algérie », en présence de nombreux citoyens portant l’emblème national et d’autres déjà installés sur les chaises mis en place pour la circonstance. Cet événement a attiré beaucoup de curieux et animé des discussions entre ceux qui ont apprécié l’initiative et ceux qui ont préféré le silence et la prière pour le défunt, oubliant totalement leur désaccord avec sa démarche. Enfin, il importe de rappeler que ce lieu même a abrité, à la veille des élections, un rassemblement de soutien aux joutes électorales et au défunt chef d’état-major dans lequel étaient présents de nombreux retraités et invalides de l’ANP.

