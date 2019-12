Enregistrant une expansion urbanistique importante marquée par une croissance de la population, la plus grande agglomération de la wilaya en l’occurrence Aïn Beïda, qui a subi un exode rural massif des citoyens des communes voisines telles Zorg, Fkirina, Berriche et autres durant la décennie noire et dont la population dépasse les 200 000 habitants, comptabilise un besoin croissant en matière de logements et lots de terrain.

Ainsi pas moins de de 18 000 demandes de lots de terrain ont été enregistrées dans cette commune, selon des sources concordantes, pour un millier de lots disponibles implantés à El Beïda Seghira (nord de la ville). Ces chiffres expliquent les besoins accrus pour subvenir à la demande et le nœud gordien de la situation pour laquelle le retard de l’affichage des listes des bénéficiaires n’a pas tardé à avoir un impact sur les demandeurs de lots de terrain et de logements, voire les faire réagir à maintes reprises. Ces derniers ont en effet observé un mouvement de protestation en mi-décembre marqué par le blocage de la RN 10 à la circulation automobile et l’organisation d’un rassemblement devant le siège de la commune pour revendiquer l’attribution de plus d’un millier de logements toutes formules confondus et un millier de lots de terrain. Devant cette situation, les autorités ont, selon des sources concordantes, initié une rencontre avec les protestataires en présence du Président de l’Assemblée populaire communale (APC) au cours de laquelle les citoyens ont eu droit à une oreille attentive à leurs préoccupations. De ce fait une promesse leur a été faite quant à l’éventuelle opération d’attribution des logements et lots de terrain en question dans des délais proches. La concrétisation de cette dernière sur le terrain atténuera certainement les pression et tension vécues par les citoyens et les responsables locaux de la ville de Aïn Beïda. n