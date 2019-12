Plus d’une vingtaine d’investisseurs et exportateurs/futurs exportateurs dans différentes filières, notamment les dattes et produits agricoles, ont bénéficié d’une formation gratuite dans les techniques d’emballage et d’étiquetage indispensables dans l’opération d’exportation. L’événement a eu lieu samedi dernier à l’Institut de formation des entreprises de la Chambre de commerce et d’industrie CCI- Oasis Ouargla.

La formation a traité les différents thèmes de l’emballage lié à l’exportation (normes, marquage, matériaux, étiquetage). Elle a abordé tous les aspects de l’emballage pour assurer les meilleures conditions d’acheminement des produits aux meilleures conditions de coûts.

Cette formation vise à perfectionner les connaissances pratiques des producteurs et exportateurs locaux dans les techniques d’emballage et d’étiquetage, a souligné Sadok Khalief, directeur de la Chambre de commerce et d’industrie Oasis-Ouargla.

Ceci entre, selon M. Sadok, dans le cadre du soutien et d’encouragement des investisseurs et exportateurs locaux, dans le but de se faire une place dans les marchés étrangers en respectant les normes internationales d’emballage et d’étiquetage, en leur inculquant le rôle des techniques de l’emballage, d’étiquetage et marquage commercial, dans le processus d’exportation en vue de promouvoir le produit algérien et les exportations hors hydrocarbures et favoriser les exportations pour faire rentrer des devises.

L’emballage ou le contenant joue un rôle important dans le processus d’exportation. C’est une caractéristique primordiale du produit que l’exportateur ne doit pas négliger. Il a pour but de protéger le produit (le contenu) pendant le transport et durant les manutentions alors que l’étiquetage répond à la fois à une logique de communication du produit et à des besoins de logistique tel le suivi de livraison et l’identification du produit, a expliqué dans ses communications, Kamel Kheffache, expert international en économie, consultant et formateur indépendant, en marge de la journée de formation organisée le samedi 21 décembre par la CCI. « Il importe d’accorder toute l’importance à l’étiquetage du produit. D’ailleurs, cet aspect est réglementé. L’emballage occupe une place centrale dans la conduite d’une opération d’exportation. Il est à la fois le protecteur et le vendeur du produit », précise ce dernier. « Pour bien réussir une opération d’exportation, l’exportateur se doit de définir soigneusement l’emballage adéquat, un des points essentiels pour la préparation du transport », a-t-il souligné.

L’étiquetage doit fournir des renseignements de base sur le produit (la liste des ingrédients, la quantité, la date de fabrication/d’expiration, le pays d’origine, le nom et l’adresse du fabricant, etc.). Outre, des renseignements sur les aspects sanitaire et nutritionnel du produit. L’étiquetage doit aussi s’adapter aux habitudes culturelles, aux langues et aux spécificités locales au niveau du graphisme, des couleurs, des tailles de caractères et des symboles utilisés, explique M. Kheffache, a expliqué longuement cet expert. « Vous devez également vous conformer avec la législation en vigueur dans le marché visé en matière d’étiquetage sinon votre produit ne sera pas commercialisable », a-t-il rappelé, en insistant sur l’importance de l’emballage : « Pour bien réussir une opération d’exportation, l’exportateur se doit de définir soigneusement l’emballage adéquat, un des points essentiels pour la préparation du transport », dit-il.



Encourager les producteurs locaux à exporter

L’étiquetage est donc un moyen pour informer le consommateur sur les composantes, les caractéristiques et l’identité du produit mis sur le marché. C’est un droit consacré par la loi relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, a-t-il souligné, en ajoutant que l’étiquetage est aussi un outil pour la commercialisation, la promotion et la publicité visant à accroître les ventes du produit.

L’objectif est d’encourager les producteurs locaux à exporter leurs produits. Cette formation leur a permis donc d’apprendre les principes généraux sur l’exportation, notamment l’importance de déterminer les spécifications d’emballage appropriées, les types d’emballages adaptés aux marchés ainsi que les critères à prendre en compte pour le choix de l’emballage adéquat et les principaux aspects techniques et commerciaux de l’emballage mais surtout la nécessité d’apprendre les règles en vigueur du pays de destination.

Comment classifier les données à mettre sur l’emballage, les obstacles et problèmes rencontrés par l’industrie de l’emballage en Algérie, les droits de douane et comment gérer la taxe à l’importation, sont les principaux points qui ont été abordés lors de cette journée. Outre, des modules sur les considérations environnementales dans les matériaux d’emballage et d’étiquetage, l’économie et les types de matériaux d’emballage. Le but est, selon le directeur de la Chambre de commerce, est d’encourager les producteurs locaux, notamment les exportations agricoles qui constituent une source importante de devises.

Les participants ont profité de l’occasion pour évoquer certains problèmes qui entravent le processus d’exportation, à savoir les frais et les moyens de transport, de Ouargla vers le Nord, la domiciliation bancaire et le conditionnement au niveau de la région, notamment pour la filière dattes dont le volume d’exportation connaît une croissance remarquable vers les pays africains dans le cadre du troc. A rappeler que les exportateurs de dattes de la wilaya de Ouargla ne bénéficient pas de l’aide étatique attribuée aux exportateurs dans le cadre du Fonds spécial pour la promotion des exportations (FSPE) qui consiste à couvrir une partie des frais du transport, transit et manutentions marchandises destinées à l’exportation. Les distances de transport routier des marchandises de Ouargla vers les zones de transit dans le Nord, dépassent les 600 km, leur donnant droit à un soutien de 80% de couverture des frais (le coût est pris en considération à partir d’un trajet effectué sur une distance supérieure à 150 km), mais qui n’est malheureusement pas appliqué. C’est l’un des principaux obstacles qui entravent l’opération d’exportation.