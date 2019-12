L’Algérie semble irrémédiablement vivre un destin incroyable, celui de connaître une succession d’évènements marquants qui laissent songeur. La disparition subite de Gaïd Salah place déjà le pays dans une nouvelle phase qui devrait également imprimer la vie politique des Algériens. L’avenir immédiat sera indubitablement marqué par ces évènements lourds qui se chevauchent sans cesse. Le pays qui se cherche une stabilité semble en lévitation depuis, notamment une sortie de route de la Constitution, résultat d’une impossibilité d’organiser des élections dans les délais impartis. Il a fallu attendre le 12 décembre pour que le scrutin soit organisé et l’élection d’un président de la République une réalité. Au moment où les Algériens attendaient les effets immédiats de l’élection et l’avènement d’un nouveau président de la République, la mort de Gaïd Salah relance de nouveau les règles du jeu. Le président Tebboune est toujours attendu sur les grandes décisions engageant la Nation et dans la formation d’un gouvernement qui devrait travailler pour servir l’étape prochaine. Ce sera sans nul doute l’attraction principale des prochains jours. Sauf que cette fois, Gaïd Salah ne sera pas là pour donner sa caution comme il l’avait fait pour l’élection présidentielle. Le traitement de la crise en sera nécessairement modifié. Au moment où disparaît celui qui, jusqu’ici, incarnait le pouvoir, nous nous retrouvons dans une situation d’impasse. Un face-à-face entre un mouvement populaire, qui se projette dans un projet politique renouvelé, et un pouvoir, qui continue à lui opposer ses propres éléments de légitimité. Le décès de Gaïd Salah a ébranlé le système tant cet homme était incontournable. Il y aura assurément un avant et un après-Gaïd Salah. Tant dans le politique ou le militaire, il y aura nécessairement de nouvelles personnalités qui émergeront avec assurément un autre style de travail. Ce qui ne tardera pas à avoir de l’effet sur la suite des évènements.