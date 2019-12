Est-ce un prélude d’apaisement dans le traitement des détenus ? Vraisemblablement oui, si l’on se réfère aux nouvelles émanant de la Cour d’Alger où 10 manifestants, condamnés en novembre dernier à des peines d’un an de réclusion dont 6 mois avec sursis pour « atteinte à l’unité nationale », ont vu, hier, leurs peines réduites

en appel, à 6 mois de prison dont 3 mois avec sursis et sont donc libres depuis hier. Une décision qui succède à la libération lundi des 13 autres détenus sortis de la prison d’El Harrach après avoir purgé leur peine.

Pour ce qui s’est passé hier au niveau de la Cour de Ruisseau, le Collectif de défense a fait part de son espoir d’arracher un acquittement en appel pour ensuite demander le droit à une indemnisation intégrale en raison du préjudice subi par les détenus. Ainsi, 7 des détenus d’opinion, arrêtés le 28 juin dernier, devaient sortir hier de la prison après que la Cour d’Alger a réduit leur peine. Il s’agit de Acherfouche Amar, Chami Arezki, Yahiaoui Hillal, Khebani Abdelbasset, Belhoul Mohamed Ameziane, Bounouh Nabil, Boualouache Kamel, placés en détention préventive le 30 du même mois, et qui devaient purger leur peine lundi prochain. Il en est de même pour les deux détenus Kasmi Yazid et Bouguetaya, arrêtés le 5 juillet dernier, alors qu’ils devaient purger leur peine le 5 janvier. Quant à Chebili Smail, jeune étudiant en 6e année médecine, il a été placé, depuis le 29 septembre dernier, sous mandat de dépôt, mais qui ne devrait, contrairement à ses codétenus jugés, purger sa peine qu’en mars prochain. Ce dernier sortira dimanche prochain de prison.

En fin de journée et comme attendu les neuf détenus ont été libérés et chaleureusement accueillis par leurs familles et autres avocats et militants.

Pendant les plaidoiries, les avocats ont pointé du doigt les « infractions » qu’a commises le juge qui a condamné des manifestants en se référant à un texte de la Constitution. Le juge a pour rôle de « respecter et d’appliquer la loi », estiment des avocats de défense, selon qui « enfreindre la loi est la pire des infractions que puisse commettre un juge ».

Pour eux, tamazight est l’une des « constantes » de la nation algérienne, tandis que l’exhibition de l’étendard berbère est devenue un délit. « Les mis en cause sont venus manifester pacifiquement pour une Algérie libre et indépendante». Les griefs « d’atteinte à l’unité nationale sont lourds pour nos enfants. Je regrette que je sois là aujourd’hui pour plaider pour des détenus dont le dossier est vide et monté de toute pièce », s’offusque un avocat à l’adresse du juge d’appel, tout en soulignant que la première victime n’est pas les mis en cause, mais « l’appareil judiciaire instrumentalisé à des fins politiques ».

Le Parquet de Sidi-M’hamed va vers

la programmation de tous les procès

Dans le même contexte, le procès en appel des 13 porteurs de drapeau berbère, sortis de prison lundi dernier, a été renvoyé au 28 janvier prochain. Ces derniers, poursuivis également pour « atteinte à l’unité nationale » pour avoir exhibé un drapeau outre que celui des couleurs nationales, ont regagné leurs foyers après avoir purgé une peine de six mois de prison ferme que leur avait infligé, le 12 novembre dernier, le tribunal de Sidi-M’hamed.

Le dossier des quatre manifestants, entre porteurs de drapeau berbère, vendeurs et porteurs de pin’s, arrêtés le 28 juin et qui devaient purger leur peine après six mois de prison lundi prochain, à savoir Messouci Samira, Aouissi Mustapha, Challal Amokrane et Kichou El Hadi a été renvoyé au 7 janvier prochain. Ces derniers, selon des avocats, redoutaient une « aggravation de leur peine en appel », alors qu’ils sont toujours en prison.

Pour rappel, les porteurs de l’emblème amazigh ont été arrêtés au lendemain du discours du chef de l’état-major, Ahmed Gaïd Salah à la mi-juin, dans lequel il avait interdit l’exhibition d’un autre drapeau que l’emblème national, indiquant qu’il ne serait toléré dans les défilés de mobilisation populaire aucun autre drapeau en référence à l’article 06 de la Constitution de mars 2016, qui énonce les couleurs de l’emblème national.

A Sidi-M’hamed, le juge d’instruction a entendu dans le fond 7 détenus d’opinion. Selon des avocats de défense, le tribunal de Sidi M’hamed va arrêter dans quelques jours une date fixe pour le procès de tous les détenus du Hirak qui ne sont pas encore jugés. Les avocats s’attendent ainsi à ce que des détenus d’opinion défilent en série devant la barre. D’ailleurs, le procès de Hamza Djaoudi se tiendra dès aujourd’hui mercredi 25 décembre au tribunal de Sidi M’hamed, selon le Comité National pour la Libération des Détenus.

Par ailleurs, à Tlemcen, le procès de l’étudiante Nour El Houda Oggadi, accusée d’atteinte au moral des troupes, est programmé pour le 31 décembre à la cour de Tlemcen. n