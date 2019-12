Le coup d’envoi de la première édition des «Journées du film citoyen» sera donné, demain jeudi 26 décembre et elle se poursuivra jusqu’au 29 décembre à la cinémathèque Djamel-Eddine-Chanderli de Tlemcen. Initié par le cinéclub «Derb Cinéma» de l’association « la Grande Maison », cette première édition mettra à l’affiche plusieurs films algériens et étrangers, avec la présence de quelques réalisateurs et cinéclubs et seront accompagnés de performances artistiques et un théâtre forum. Les organisateurs annoncent également sur le site officiel de l’association, la présence d’invités tels que Véronique Ruggia, Saïd Mehdaoui et Chafik Allal qui animeront un forum qui se tiendra au palais de la culture Abdelkrim-Dali.

Les organisateurs expliquent que ces journées sont organisées «sous le volet de la citoyenneté, afin de créer une rencontre qui va réunir le monde du cinéma algérien (réalisateurs, producteurs, acteurs, ciné-club….) et les acteurs de la société civile». Ces journées sont aussi l’occasion de présenter le travail de réalisation documentaire de huit jeunes Algériens ayant bénéficié en amont d’une formation de création filmique documentaire en octobre et novembre 2019 au siège de l’association au Mechouar, animée par des professionnels du septième art. Cet atelier leur a permis de «s’initier à l’écriture filmique, à la réflexion documentaire, aux prises d’images, de sons et au montage vidéo…» précisent les organisateurs sur le site officiel de l’association. Ces premières journées dédiées au film citoyen sera aussi marqué par la 3e session de la résidence documentaire «Derna Film» qui sera marquée par la participation de Sarah Benamar, Sid-Ali Abdelouhab, Amina Chibah, Bellal Atia, Souad Douibi, Mourad Hamla, Hana Mansour et Zine El Abidine Mezaoui. Actif depuis 2006, l’atelier Cinéma de l’association organise le cinéclub hebdomadaire de la ville de Tlemcen et des formations de cinéma. Il a depuis sa création pour objectif « le débat et la réflexion, le questionnement à travers la lecture active des films et le développement de la production cinématographique ». C’est tout naturellement que le cinéclub « Derb Cinéma » s’inscrit dans la continuité de cette action et a comme lignes motrices les points suivants : une thématique dibienne par mois, une affiche originale d’un artiste algérien chaque mois, un texte de Mohammed Dib (patrimoine algérien) par mois, des activités artistiques qui accompagnent les projections, des projections-débat, une séance ciné-kids dédiée aux plus jeunes, des projections en off (hors thématiques mensuel) proposées par les différents partenaires et une moyenne de cinq projections par mois avec une moyenne de quatre nationalités de films par mois.

Au final, pour ce premier événement s’inscrivant dans la pensée de Mohammed Dib, «Derb Cinéma s’inscrit, d’une part, dans une action citoyenne en tant que cinéclub et, d’autre part, sur la même ligne directrice de l’Association culturelle « la Grande Maison », celle de glorifier le travail du grand écrivain natif de Tlemcen et de favoriser l’accès du grand public aux œuvres dibiennes».n

Programme des «Journées du film citoyen»

Cinémathèque Djamel Eddine-Chanderli

Jeudi 26/12/2019

18h00 :

Ouverture des JFC

19h00 :

Amussu – Nadir Bouhmouch

Vendredi 27/12/2019

20h00 :

Mon Cousin Anglais – Karim Sayad

Samedi 28/12/2019

14h00 :

Algérie tours et détours

Leila Morouche et Oriane Brun-Moschetti

17h00 :

Dann fon mon ker – Sophie Louys

Le petit papa 18 – Morthada Ghannouchi

waiting shots and a shot – Youssef Sanheji

Helwan ana – Mohammed Adel El-Safety

20h15 :

La Vallée – Nuno Escudero

Dimanche 29/12/2019

14h00 :

Tamazight transition – Chafik Allal

A Mansourah, tu nous as séparés

Meriem Dorothee Kellou

17h00 :

Djamila dis-moi si je meurs que feras tu ?

Leila Saadna

Nnuba – Sonia Kessi

Zaye ma inti chayefa – Ghada Fikri

Esitar – Kahina Zina

20h00 :

The green path – Osama Rai

Samir dans la poussière – Mohamed Ouzine

10H00 :

Théâtre forum – Groupe Algérie tours et détour animé par Fawzi Kara

10h00 :

Pannel A :

Comment le cinéma porte la parole du citoyen ?

Chafik Allal – Véronique Ruggia – Saïd Mehdaoui

Modéré par Nadir Benhamed

Panel B :

Cinéclubs et développement culturel en Algérie.

Présentation : Nadir Benhamed – Mohammed El Keurti

Intervention : représentants des cinéclubs

Modéré par Amine Hefhaf

10H00 : Se projeter vers l’évènement qui marquera toutes ses activités en 2020, le centenaire de naissance de Mohammed Dib. La thématique centrale sera « Comment fédérer toutes les énergies » et ce à partir et autour de toutes les représentations symboliques que nous souffle l’œuvre immense de Mohammed Dib.

Performances artistiques :

Vernissage de l’exposition photo «Citizen»

La Maison de la Photo

18h30 : « L’espace » performance artistique

Abdelkrim Bedjaoui

20h00 : La danse est l’art de l’humilité

Souhila Hakiki et Sarah Taleb Bendiab