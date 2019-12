Une effervescence particulière a régné, hier matin, dans l’enceinte du siège de la wilaya de Ghardaïa lorsque des dizaines de jeunes, issus de plusieurs communes et divers quartiers de Ghardaïa, ont «envahi » les lieux pour solliciter du wali de Ghardaïa de mettre à leur disposition des bus pour aller, à Alger, assister aux funérailles du général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, décédé lundi matin. Le wali, Azzedine Mechri, étant absent de Ghardaïa, s’étant certainement déplacé vers la capitale pour assister aux funérailles, un groupe de jeunes a été reçu par Boualem Amrani, le secrétaire général de la wilaya, qui les a remercié pour leur initiative et leur a, diplomatiquement, expliqué que ce n’était pas possible dans les circonstances actuelles de répondre positivement à leur demande. «Nous voulions rendre hommage une dernière fois à ce grand homme qui a, dans les moments les plus difficiles traversés par l’Algérie post indépendance, évité au pays de sombrer dans le chaos que nos ennemis de l’intérieur et de l’extérieur du pays nous préparaient, Allah Yerrahmou » , déclare un jeune d’une voix étreinte par l’émotion, alors que son compagnon, les yeux larmoyants, ajoute : « Il est comme un capitaine de vaisseau qui a évité à son bateau d’être emporté par les vagues et qui a réussi à le ramener à bon port et l’a solidement attaché à quai, lui évitant ainsi de se fracasser sur quelque récif. L’histoire retiendra, pour la postérité, son nom et son parcours de patriote et de nationaliste à toute épreuve. Que Dieu l’accueille en son vaste Paradis. » Et c’est en entonnant ensemble l’hymne national « Qassaman » qu’ils ont évacués le siège de la wilaya.O. Y.

