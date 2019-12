La Fédération de football du Nigeria (NFF) a exprimé le souhait d’organiser la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine (CAN-2020) qui n’a pas trouvé preneur depuis le retrait du Congo, ont rapporté mardi des médias. «Après avoir perdu l’organisation de la Coupe du monde U20, prévue l’an prochain, le Nigeria veut se rattraper et réfléchit sérieusement à une candidature pour abriter la Coupe d’Afrique des nations féminine 2020», a écrit le site Africatosports.com. La compétition est sans pays hôte depuis juillet et la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de lancer un appel à candidatures après le retrait du Congo, initialement désigné, et le peu d’engouement de l’Afrique du Sud pour l’organisation. «C’est à ce processus que le Nigeria espère postuler pour décrocher l’organisation du tournoi, qui pour la première fois sera disputé par 12 nations. Le pays des Super Falcons, nation la plus titrée avec 9 sacres continentaux, a déjà accueilli la CAN féminine à 3 reprises (1998, 2002 et 2006) avec à la clé à chaque fois le sacre», a souligné Africatopsports.com. La CAN féminine 2020 doit avoir lieu en fin d’année prochaine. Une décision sur le pays hôte devrait être prise lors de la prochaine réunion du Comité exécutif de la CAF.

