Reporters : Selon vous, la disparition subite du général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, est-elle de nature à impacter l’action du président Abdelmadjid Tebboune ?

Menas Mesbah : Il est certain que le décès de Gaïd Salah est un événement que nous ne pouvons occulter en cette période. En même temps, je tiens à souligner que l’Algérie est un pays qui a des institutions. Donc, je pense qu’il y aura une continuité dans le travail des institutions de l’Etat. Gaïd Salah est décédé en ayant accompli la mission d’organiser l’élection présidentielle qui a donné à l’institution présidentielle un Président en la personne de M. Tebboune et, par conséquent, permis à l’Algérie de sortir de la situation de vide constitutionnel. Je pense que le nouveau président a et aura la même mission pour laquelle il a été élu et que celle-ci ne changera pas. Il a déjà un programme et une feuille de route concernant pratiquement tous les domaines et secteurs.



Justement, pensez-vous que le président doit procéder rapidement à la formation et l’installation d’un gouvernement ou a-t-il encore un peu de temps ?

C’est important d’avoir un gouvernement opérationnel. Le Président ne doit pas tarder à former son gouvernement, au contraire, il doit faire et vite et dans un délai qui ne devrait pas excéder deux semaines. La situation du pays exige qu’il y ait un gouvernement et que celui-ci commence le plus tôt possible son travail. Cela d’autant que beaucoup de dossiers importants sont en attente et nécessitent que l’on s’y occupe, que ce soit sur le plan politique pour résoudre les problèmes en suspens, ou sur le plan économique pour développer notre économie et rattraper les mois de retard qui l’ont énormément impactée, ainsi que sur le plan social et bien d’autres. Nous avons déjà perdu assez de temps. Il faut qu’il y ait maintenant un gouvernement et qu’il puisse entamer son travail sans trop tarder.



Le président a parlé de dialogue pendant sa campagne électorale et même après, dans son premier discours après l’annonce des résultats préliminaires de la présidentielle et dans son discours d’investiture. Comment, selon vous, le dialogue peut-il être envisagé et avec qui ?

Encore une fois, je reviens au décès de Gaïd Salah qui, même ceux qui n’étaient pas d’accord avec lui et qui l’ont critiqué et ceux de l’opposition, beaucoup parmi eux se sont inclinés à sa mémoire. Je reviens aussi au Hirak. Beaucoup de ses revendications ont été réalisées, et les dernières en date sont notamment le départ de Bedoui et de Bensalah, et maintenant il y eu le “départ’’ de Gaïd Salah. Je pense que le problème du Hirak est qu’il n’a pas de représentants. Aujourd’hui que la majorité de ses revendications sont satisfaites et que ce qui reste c’est le président qui le réalisera comme il l’a promis, j’estime qu’avec le temps, le Hirak comprendra qu’il est nécessaire d’aller au dialogue. Un dialogue n’est pas dans l’intérêt d’une personne mais dans l’intérêt de l’Algérie. Sauf s’il y a des parties ou des personnes qui ne veulent pas de dialogue car elles ont d’autres intentions, ou un agenda personnel ou qui ne veulent servir que leurs propres intérêts, alors qu’il faut penser à l’intérêt de l’Algérie et non à celui des personnes qui veulent profiter de la naïveté et de l’innocence des gens du Hirak pour les manipuler mais pour leurs intérêts propres. L’intérêt de l’Etat algérien est plus grand que celui des personnes. Il faut également qu’il y ait des concessions de part et d’autres, et je le répète, dans l’intérêt du pays, pour qu’on puisse aller de l’avant, construire notre économie, etc. et ne pas rester dans une situation d’immobilisme.



A votre avis, est-ce que la position à venir du général-major Saïd Chengriha, c’est-à-dire son départ ou son maintien au poste de chef d’état-major de l’ANP, est-elle un élément important ?

Il faut savoir que l’Armée nationale populaire (ANP) est une institution. Ses hommes ont les mêmes repères. Il faut savoir aussi que le successeur intérimaire de Gaïd Salah, qui est le général-major Saïd Chengriha, est un militaire qui a été formé dans des écoles militaires réputées mondialement, notamment aux Etats-Unis. C’est également une personnalité connue pour sa grande discipline et sa rigueur. Selon son profil, il ne fait pas de doute qu’au niveau de toutes les directions, qu’elles soient terrestre, aériennes ou maritimes, la rigueur sera également de mise sous sa direction. A mon avis, la nature et le profil de Saïd Chengriha ne pourra qu’avoir un impact positif.

Par ailleurs, au vu des traditions de l’institution militaire, c’est-à-dire qu’en général c’est le commandant des forces terrestres (CFT) qui accède au poste de chef d’état-major de l’armée, je pense que le Président maintiendrait le général-major Chengriha au poste chef d’état-major de l’ANP. Mais même dans le cas contraire, j’insiste que l’Armée algérienne est une institution, qui a son organigramme, son organisation et ses traditions, et que quel que soit celui qui sera appelé à succéder à Gaïd Salah, cette institution continuera de fonctionner normalement.

