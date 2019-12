De nouvelles structures viendront renforcer le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à Ouargla avant la prochaine rentrée universitaire (2020-2021), a indiqué lundi le chef de l’Exécutif de la wilaya. Parmi ces installations qui sont actuellement à «différents taux d’avancement de leurs chantiers», figurent deux (2) salles omnisports, une médiathèque et 500 lits, en attendant le lancement d’une opération portant sur la réhabilitation et la remise en état de certains anciens pavillons dégradés afin d’améliorer les conditions de l’hébergement des étudiants, a affirmé, Aboubakr Essedik Boucetta, en marge d’une visite de terrain. Des mesures «urgentes» ont été prises, dans le même sillage, pour accélérer le rythme des travaux et rattraper le retard accusé dans la réalisation de ces projets confiés à différents entreprises, a-t-il poursuivi. Le wali a insisté également sur le respect de la qualité de ces travaux ainsi que l’importance de la coordination entre les intervenants concernés pour le parachèvement des projets dans les délais contractuels, signalant que la réception de ces structures permettra d’amorcer une rentrée universitaire «confortable» à l’Université Kasdi Merbah de Ouargla (UKMO). Il a fait savoir, par ailleurs, qu’un projet de 2.000 places pédagogiques sera bientôt mis en chantier dans le cadre des efforts menés pour augmenter les capacités d’accueil, tout en assurant une bonne prise en charge des effectifs estudiantins croissants de l’UKMO composée de dix (10) facultés ainsi que deux instituts qui se répartissent sur trois pôles universitaires. n

