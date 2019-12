En dépit des coups durs portés aux dealers et autres criminels, ces derniers sévissent encore dans certains lieux pour s’adonner à l’écoulement de stupéfiants. Dans ce sillage les services de police de la wilaya d’Oum El Bouaghi ne cessent de démanteler des réseaux écumant certains lieux et agglomérations. Les éléments de la Brigade de répression du banditisme (BRB) de la Sûreté de wilaya sont parvenus à saisir pas moins de 1 712 comprimés de psychotropes lors de deux opérations distinctes et l’arrestation de 5 individus âgés de 21 à 28 ans. L’exploitation d’informations crédibles par les éléments la BRB et la mise en place d’une souricière a permis aux enquêteurs de neutraliser, le 17 décembre, 3 individus activant dans l’écoulement de psychotropes au niveau de la cité 1 500/Logements (Benboulaid). La fouille des mis en cause s’est soldée par la saisie de 547 comprimés de psychotropes et une somme de

3 535 DA. Déférés devant le Parquet, dimanche, pour détention, commercialisation de comprimés de psychotropes et produits pharmaceutiques à effet de drogue dans le cadre d’un groupe de malfaiteurs, contrebande de produits pharmaceutiques à effet de drogue de fabrication étrangère, les mis en cause ont été écroués. Durant la même journée un individu suspect a fait l’objet d’arrestation à la cité Sonatiba du chef-lieu de wilaya. La fouille de ce dernier permit aux policiers de saisir 54 comprimés de psychotropes et une arme blanche prohibée, de catégorie 6, un couteau Okapi. La poursuite des investigations et la fouille réglementaire du domicile d’un second suspect se sont soldées par son arrestation et la saisie de 1 111 comprimés de psychotropes divers et une quantité de 31,1 grammes de kif traité, une bombe lacrymogène, un cutter, des ciseaux. Déferrés dimanche devant le Parquet pour les chef d’accusation de détention, commercialisation et écoulement de drogues et psychotropes et produits pharmaceutiques à effet de drogue dans le cadre d’un groupe criminel organisé, contrebande de produits pharmaceutiques de fabrication étrangère à effet de drogue, les mis en cause ont été écroués. Enfin les éléments de la Brigade de recherches et d’intervention (BRI) et ceux de la Brigade de répression du banditisme (BRB) ont saisi dans deux opérations distinctes plus de 31 000 unités de boissons alcoolisées durant ce mois décembre.

K. M.

Articles similaires