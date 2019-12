Les trois matchs de Coupe d’Algérie initialement prévus mercredi pour le compte des 32es de finale, ont été reprogrammés pour le lendemain jeudi suite au deuil de trois jours décrété après le décès du Général de corps d’Armée Ahmed gaïd-Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué la FAF. Il s’agit des rencontres Nasr El Fedjoudj – US Biskra, AB Sabat – NA Husseïn-Dey et Paradou AC – FC Bir El Arch. «Les matchs Nasr El Fedjoudj – US Biskra et AB Sabat – NA Husseïn Dey sont tous les deux domiciliés au stade Souidani-Boudjemaâ de Guelma», a rappelé la Fédération algérienne de football (FAF). Le premier débutera à 11h00 et le deuxième à 14h00, a-t-elle précisé. La rencontre Paradou – Bir El Arch se jouera quant à elle au stade Omar-Hamadi de Bologhine (Alger) à partir de 14h00.

