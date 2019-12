de Berriane, O. Yazid

Le drame est survenu, hier à 8H40, à 10 kms au sud de Berriane, sur la RN 1 en direction de Ghardaïa, exactement au point kilométrique 560, lorsqu’un véhicule touristique, avec six personnes à bord, est entré en collision frontale avec un camion de gros tonnage dans un virage très dangereux.

Réduit en un amas de ferraille, il a fallu plus de deux heures d‘efforts aux éléments de la Protection civile qui ont utilisé tout un matériel de désincarcération, pour retirer les victimes de ce qui restait du véhicule touristique. Trois d’entre elles, un enfant de 10 ans, une dame de 40 ans et un monsieur âgé de 80 ans, sont décédées sur place alors que les trois autres, un enfant de 7 ans, et deux dames de 67 et 76 ans, ont été gravement blessées. Les dépouilles des trois victimes ont été déposées à la morgue de la polyclinique de Berriane, alors que les blessés ont été admis aux urgences médicochirurgicales. Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Berriane pour déterminer les causes et circonstances exactes de ce drame de la route. n

