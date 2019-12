Dans le cadre de la lutte contre le crime sous ses diverses formes, notamment le trafic de drogue, les éléments de la brigade de lutte contre les stupéfiants, relevant de la Sûreté de wilaya de Béchar ont mis fin ces derniers jours aux activités d’un dealer et ont saisi une quantité de psychotropes. En effet, suite à des renseignements faisant état de la présence d’une personne en possession de psychotropes, les éléments de la Sûreté de wilaya ont procédé à une perquisition au domicile du suspect. L’intervention policière s’est soldée par la saisie de

65 comprimés psychotropes de différentes marques et la récupération de plus de 15 millions de centimes, une somme provenant de la vente illicite de cette drogue et l’arrestation du dealer et de sa mère. Lors de leur comparution devant le tribunal de Béchar, le dealer a été condamné à 5 ans de prison ferme assortis d’une amende de 200 000 DA, tandis que sa complice qui n’est autre que sa mère, elle a écopé de 6 mois de prison ferme assortis d’une amende de 50 000 DA.

R. R.

