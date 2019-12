Le rêve des supporters de l’ASM Oran de voir leur équipe retrouver l’élite dès la saison prochaine est en train de se briser au fil des journées, estime-t-on dans les milieux de ce club de Ligue 2 de football. En effet, à l’issue de la phase aller, clôturée samedi passé, la deuxième formation phare de la capitale de l’Ouest pointe à la 8e place avec 20 points, un bilan ne plaidant guère en sa faveur. Pourtant, tout le monde à l’ASMO tablait sur cette augmentation du nombre des équipes à accéder en Ligue 1, porté à quatre au lieu de trois à titre exceptionnel cette saison, pour retrouver l’élite que l’équipe a quittée il y a près de cinq ans. C’est peine perdue, du moins pour le moment, au vu du modeste parcours réalisé par les «Vert et Blanc» au cours de la première manche du championnat. Les Oranais ont terminé cette manche par une défaite à domicile face au voisin du RC Relizane (1-0), un concurrent direct dans la course à la montée. En fait, il ne s’agit pas de la première contre-performance des protégés de l’entraîneur Salem Laoufi sur leur stade fétiche de Habib-Bouakeul au cours de cette manche, après y avoir laissé filer pas moins de 7 unités. Ce parcours mitigé ne fait que creuser le fossé entre l’équipe et ses supporters. Ces derniers continuent à boycotter les rencontres des leurs, tout en campant sur leur principale revendication à savoir le départ collectif de l’actuelle direction du club. Dans la foulée, l’entraîneur Salem Laoufi, qui gardait jusque-là espoir de mener son équipe vers l’accession, commence à s’en refroidir. «Il est clair que notre mission devient de plus en plus difficile, surtout que l’écart qui nous sépare de la quatrième place devient désormais 7 points», a déclaré le coach oranais à l’APS. Les problèmes financiers dans lesquels se débat le club depuis l’intersaison sont pour beaucoup dans cette situation que connaît l’ASMO, selon son entraîneur, rappelant au passage que ni les joueurs ni le staff technique n’ont perçu le moindre salaire depuis le début de cet exercice. Il sera ainsi très difficile aux gars de «M’dina J’dida» de rattraper leur retard lors de la deuxième partie du championnat, surtout qu’elles sont plusieurs formations à se mêler à la course à la montée, estiment les observateurs. Voilà qui pousse à prédire que cette saison sera encore à mettre aux oubliettes dans la maison «asémite», regrette-t-on déjà dans les milieux du club. n

