La mort de Gaïd Salah au cœur d’une période charnière de l’histoire politique de l’Algérie pourrait-elle induire un moment de nouveau départ, une sorte de rebattement des cartes à l’intérieur du système ? Autant de questionnements qui ne manqueront de bouillir dans la tête des Algériens, confrontés à une situation inédite et un enchaînement incroyable des évènements depuis la décision de Bouteflika d’aller vers un cinquième mandat.

Alors que les Algériens sont en attente d’une mise en place d’un nouveau gouvernement par le président de la République et son incidence sur le cours des événements, la mort subite de Gaïd Salah vient comme pour installer une situation nouvelle qui recommande un réaménagement dans l’ordre établi. La centralité de l’homme dans la décision post-Bouteflika aura été telle que son inattendue soustraction, aujourd’hui, remet indéniablement en cause un certain nombre d’éléments. Personnage incontournable dans le système algérien, devenu clé, notamment depuis le départ forcé de Bouteflika et le début d’une crise politique inédite, Gaïd Salah aura incarné jusqu’au bout un traitement « classique » d’une situation qui semblait en demande d’imagination nouvelle. Durant l’année qui se termine, s’il y a bien eu une personnalité politique marquante en Algérie, c’est bien le chef d’état-major défunt.

L’histoire retiendra qu’il était l’architecte de la période post-Bouteflika. Le séisme politique que vient de connaître l’Algérie, avec les emprisonnements de personnalités lourdes, l’organisation de l’élection présidentielle et la mise en place de structures singulières, avait plus que la caution manifeste de l’homme fort du moment, le vice-ministre de la Défense nationale. L’élection du président Abdelmadjid Teboune restera comme une évolution in extremis de la situation qui prend désormais une dimension capitale après la mort de Gaïd Salah. Le président Abdelmadjid Teboune a la possibilité de prendre une envergure différente aujourd’hui que Gaïd Salah n’est plus là. Le président sera indéniablement et plus que jamais confronté à une situation qu’il n’avait probablement pas imaginée. Du moins son avènement aussi rapidement. Le prochain gouvernement sera à l’évidence parlant sur les véritables intentions du système post-Gaïd Salah sur l’avenir immédiat du pays. Pour le système politique algérien, cela pourrait être une occasion inespérée d’amorcer une véritable rupture avec les règles du jeu d’une époque révolue. La situation actuelle offre au demeurant des possibilités qui n’existaient pas auparavant. L’exigence affirmée du changement par les Algériens durant les contestations populaires le long de l’année pourrait être un argument de poids pour le récipiendaire de la décision. Cependant, cette potentialité ne saurait se faire dans la facilité. Il est évident que les forces centrifuges à l’intérieur du système bloqueront des quatre fers une éventuelle évolution dans le sens de l’ouverture. Le pays pourrait alors tomber, encore une fois, dans un statu quo dont il serait difficile de connaître l’épilogue.