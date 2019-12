Les travaux du 33e sommet de l’Union africaine (UA) se tiendront du 21 janvier au 10 février à Addis Abeba, sous le thème «Faire taire les armes : créer des conditions propices au développement de l’Afrique», a indiqué mardi un communiqué de l’UA. Le sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA est prévu les 9 et 10 février, et sera précédé par la 36e session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA, qui comprend les ministres des Etats membres de l’UA, les 6 et 7 février. La 39e session ordinaire du Comité des représentants permanents se tiendra quant à elle les 21 et 22 janvier. C’est à Niamey, au Niger, en juillet 2019, que le Conseil exécutif de l’UA a décidé du thème de l’année 2020.

