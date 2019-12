Sept soldats afghans ont été tués dans une attaque des Talibans contre une base du nord de l’Afghanistan mardi, a indiqué le ministère de la Défense, alors que les belligérants se préparent à un nouvel hiver meurtrier. D’après le ministère, des «terroristes» ont attaqué une base que se partageaient l’armée et la Direction nationale de la sécurité (NDS, les services de renseignements afghans) dans le district de Dawlat Abad de la province de Balkh, près de la frontière avec l’Ouzbékistan. «À la suite de cette attaque, sept soldats sont morts et trois autres ont été blessés», alors que trois agents du NDS ont également été blessés, a déclaré le ministère de la défense dans un communiqué. D’après le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, ce sont 20 soldats qui ont péri dans l’attaque, dont un commandant. «Six soldats ont été blessés et quatre arrêtés. La base a été capturée», a-t-il encore écrit sur Twitter.

Forces de sécurité afghanes et Talibans exagèrent généralement les pertes infligées à l’autre camp tout en minimisant les leurs. L’attaque survient un jour après que les talibans ont revendiqué la mort d’un soldat des forces spéciales américaines, tué dans la province de Kunduz, également dans le nord. Les Talibans ont déclaré qu’ils avaient attaqué le véhicule dans lequel il se trouvait, alors que l’armée américaine a affirmé qu’il était mort lors de l’explosion d’une cache d’armes qu’il inspectait. L’hiver marquait généralement un ralentissement des combats en Afghanistan, les Talibans retournant dans leurs villages alors que la neige et le froid rendaient les attaques plus difficiles à mener. Mais ces dernières années, la distinction entre les saisons a pratiquement disparu.

Selon les responsables du renseignement allemand au Camp Marmal, une base gérée par l’armée allemande dans la province de Balkh, le nombre d’attaques en janvier 2019 a été l’un des plus élevés jamais enregistrés dans le Nord. «Nous parlons d’environ deux douzaines d’incidents sécuritaires en moyenne par jour» dans l’ensemble du commandement nord de l’Otan sur cette période, a observé un responsable. «S’il n’y a pas d’évolution stratégique, ce sera un hiver +chaud+», a-t-il poursuivi. «Il y a des combats féroces toute l’année, ce qui signifie que les talibans ont réussi à s’étendre dans certaines zones qui n’étaient pas leurs territoires traditionnels», a encore déclaré ce responsable.

