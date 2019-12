Le Hirak continue ! C’est le leitmotiv de ce 44e mardi de la marche hebdomadaire de contestation estudiantine et populaire qui intervient au lendemain de la mort subite de Gaïd Salah, longtemps vilipendé par les chants et slogans du Hirak. Il n’en sera rien ce mardi, mais le système qui a produit Gaïd Salah et consorts n’a pas été épargné. «L’étudiant s’engage, système dégage !»

9h15. L’horloge de la Grande Mosquée fonctionne à nouveau. Les derniers SDF qui ont passé la nuit à la belle et froide étoile ramassent leur paquetage pour entamer une longue journée d’errance dans les quartiers de la ville, en quête de nourriture et d’oboles.

Dès 9h30, les premières figures du Hirak arpentent la place des Martyrs. Samy Ibkaoui est le premier étudiant à se pointer. Arpentant aussi la place, une équipe de l’ENTV est en quête de témoignages élogieux à l’égard de feu Gaïd Salah. Leurs questions avant tournage sont quelques peu bizarres : «Avez-vous des photos de Gaïd Salah dans votre portable ? Vous l’aimiez ?» Par malchance, beaucoup de personnes interrogées sont en fait là pour la marche des étudiants et peu prolixes à propos de celui qui est considéré par les gens du Hirak comme «l’artisan des malheurs de l’Algérie». «Ce que je pense de Gaïd Salah, je le garde pour moi, avoue Samir, de toute manière, l’ENTV et les autres chaînes apprivoisées ne passeront que ce qui va dans le sens du poil. J’ai l’impression d’assister depuis hier, à la naissance d’un culte de la personnalité digne de l’époque soviétique. Je préfère donc m’abstenir !» Au bout d’un moment, l’équipe de l’ENTV finira par changer de secteur, sous le regard dédaigneux des premiers «Hirakistes». L’un d’eux lancera cette boutade : «Ils s’inquiètent des éloges pour un mort, mais des mois durant ils ne se sont pas inquiétés pour un peuple en marche…»

Etudiants et citoyens arrivent par petits groupes sous le regard vigilant de policiers en civil, devenus des familiers du rendez-vous du mardi. La foule est de plus en plus compacte, même si certains manifestants ont quand même tenu à faire le déplacement, malgré le doute et la suspicion qui ont entouré cette 44e marche. De nombreuses pages sur Facebook dont celle dédiée au «Hirak estudiantin algérien» ont fait circuler l’information selon laquelle la marche de ce mardi était annulée en raison du décès de Gaïd Salah. Information reprise par les nombreux détracteurs du Hirak présents sur le Net et, telle une traînée de poudre, a fait le tour de la toile. Sauf que beaucoup de «Hirakistes» se sont fiés à leur instinct et à l’esprit du Hirak, combatif par essence. Ils sont présents !

Dès 10h10, s’improvise un débat entre manifestants sur l’actualité brûlante du moment et l’avenir du Hirak, en particulier concernant l’histoire de l’hypothétique dialogue avec le président «fraîchement désigné». Les intervenants sont dans leur majorité unanimes : «Nous rejetons toute forme de dialogue avec un pouvoir dont nous ne reconnaissons pas la légitimité. Par contre, les revendications du Hirak sont claires depuis le début, avec comme condition sine qua non le retour vers la souveraineté populaire à travers l’article 7 de la Constitution et les garanties afférentes : indépendance de la justice, liberté de la presse et libertés démocratiques. Il n’y a pas de dialogue. Les seuls pourparlers possibles sont des négociations avec le véritable centre de pouvoir, actuellement, à savoir l’Etat-major de l’Armée, vers un retour de la politique et de la gestion de la cité dans la sphère civile, en dehors de toute prééminence militaire.»

Les propos sont mesurés concernant feu Gaïd Salah. On ne l’évoque que peu. Même face aux propos provocateurs de quelques fans de Gaïd Salah. L’un d’eux voulant à tout prix évoquer le défunt et face à l’intransigeance de l’assistance à le laisser en dehors du débat, finira par s’esquiver en lançant à la foule un «Vive Gaïd Salah !» Un manifestant fera remarquer qu’«il ne sait certainement pas qu’il est mort…» Un autre proposera aux étudiants une minute de silence à la mémoire du défunt. Un autre encore, une marche silencieuse. Carrément. Décidément, ce mardi est l’objet de toutes les convoitises. Moha est excédé par tant de petitesses. Les étudiants lancent «Qassaman». La marche débute à 10h45 aux cris de «Dawla Madaniya machi askariya» et «article 7 au nom de la souveraineté nationale !» et, telle une coulée de lave, avance vers le centre de la capitale.



Pas de dialogue, liberté pour les détenus !

Les marcheurs, étudiants en tête de cortège, scandent des slogans en faveur de la liberté et de l’état de droit. «Djazaïr horra democratiya !». Algérie libre et démocratique est asséné plusieurs fois. Une façon de rappeler le projet sociétal de l’Algérie de demain, voulue par les manifestants du Hirak. Slogan étoffé par un caractère indéniable et pas des moindres : «Adala moustaqila, sahafa horra», justice indépendante et presse libre. Un pouvoir et un contre-pouvoir essentiels dans la société de demain.

Peu de pancartes et de banderoles «élaborées» ce mardi. Force de l’actualité. Mais beaucoup d’affichettes improvisées, rédigées sur place au gros feutre sur des chemises en papier fort. «Avec le retour de l’ancien système, l’Algérie ne va pas décoller, mais restera «coulée» au sol» peut-on lire sur l’une d’elle. Une autre rappelle que «le Hirak est un devoir national. Pacifisme et continuité jusqu’au départ de tous !» Une autre encore aborde la question de l’heure, celle du Hirak, sous un angle philosophique : «S’il ne s’agissait que de pain, nous aurions cédé. S’il ne s’agissait que de pouvoir, nous nous serions retirés. S’il ne s’agissait que d’intérêts nous aurions abdiqué. Mais il s’agit de liberté ! Pas de marchandage, pas de compromission, pas de recul !»

D’autres affiches, de véritables dazibaos, traduisent surtout cette soif de dire. Cette envie de parole et de liberté des mots. Anissa, jeune étudiante de Bab Ezzouar, s’est contenté d’un incisif «Non au régime militaire !», griffonné sur feuille A4. Et dans ses yeux se miroitait, tout au long de la marche, cette croyance tenace en la justesse de ce Hirak, profonde émanation populaire.

«Pas de chantage ! Libérez les otages !» scande la foule à plusieurs reprises. Des morceaux de sparadrap sont apposés sur les lèvres de certains manifestants, pour dénoncer les atteintes à la liberté d’expression, la détention politique et d’opinion, dont sont victimes de nombreux activistes du Hirak à travers de nombreuses villes du territoire national, l’interdiction de plusieurs manifestations à l’instar de celle de vendredi dernier à Tiaret, et partant les nombreuses atteintes aux droits humains avec l’usage de la force, l’intimidation et l’interpellation systématique.

Arrivée au square Port-Saïd, la marche marque sa pause habituelle pour scander ensemble, avec l’un des Abdou comme maître de cérémonie, une série de slogans dénonçant le système et en faveur de la libération des détenus. Aujourd’hui, ce sont les noms des détenus encore en prison qui sont égrainés un à un. De Bouregaâ au dernier porteur de drapeau amazigh qui croupit encore à la prison d’El Harrach.

Accroché derrière son smartphone, Mohamed, cet activiste connu du Hirak, originaire du Sud du pays, arbore un emblème national effiloché et même déchiré un peu par endroits, porté en cape. Un manifestant lui fera remarquer que c’est inélégant d’infliger cela au drapeau national. «Ecoute, mon frère, lui rétorque Mohamed, ce drapeau fait le Hirak depuis 10 mois, il porte les blessures que lui ont infligé ceux qui m’ont arrêté il y a quelque temps. C’est tout un symbole que je porte. Les beaux drapeaux flottent sur les frontons des institutions honnies par le Hirak. Celui-ci, portent les stigmates de notre lutte.» Un autre drapeau, lourd d’histoire, est brandi par un autre manifestant. Il n’est plus tout neuf. Lui aussi porte quelques cicatrices. Il date de 1957.



Exit Gaïd Salah, Bonjour Tebboune !

Mme Ghersa, ce petit bout de femme capable de provoquer une émeute à elle seule, est présente dans la marche. Toujours habillée de l’emblème national, elle n’a toujours pas de domicile fixe. Certains manifestants lui rappellent qu’à force de vouer aux gémonies Gaïd Salah, il a fini par trépasser. «Je ne suis pas Dieu, leur rétorque-t-elle, Dieu seul est en mesure de rappeler à lui chacun de nous !» Aujourd’hui, sa cible c’est Tebboune. «Savez-vous que sous son règne au ministère de l’Habitat, dit-elle, on m’a refusé le droit au logement ? Même un mort est mieux loti que moi, il a droit à sa dernière demeure…»

A 11h40, la marche arrive aux abords de la place Emir Abdelkader où une foule dense occupe les escaliers et l’espace attenant à l’imposant socle supportant la statue de l’Emir, pour immortaliser cet instant où la marche se profile jusqu’à l’extrême limite de la rue Larbi Ben M’hidi, cette courbure qui débouche sur la rue Boumendjel.

Le cortège marque un temps d’arrêt. Des étudiants simulent des poings liés au-dessus de leurs têtes en signe de solidarité avec tous les détenus et les interpellés du Hirak de ces dernières semaines. Une pensée particulière pour deux étudiants : l’un à Oran, Taleb Cherif et l’autre, une étudiante, Nour El Houda Ougadi, sous mandat de dépôt à Tlemcen et qui sera jugée le 31 décembre prochain. En prison, une Nour El Houda remplace une autre…

Ce mardi, El Gaïd est bien absent des slogans et des pancartes et c’est Tebboune qui tient le haut du pavé. Il en prend pour son grade avec le «Tebboune el cocaïne». Pas d’enfarinade, mais la gestuelle y est. Dans un des slogans, les manifestants scandent : «eux se nourrissent de pétrole et ils nous refilent la coke». Un jeune manifestant de Bab El Oued, perspicace, leur fera remarquer que «même la coke c’est pour eux. Pensez-vous pouvoir vous offrir un gramme de cocaïne à 15 000 DA ? Non ! Par contre, Tebboune nous promet de la pomme de terre à 60 DA !» et la foule de reprendre à l’unisson : «Tebboune el batata olé ola !» Et l’on enchaîne avec «makanch hiwar ! Maâ Escobar !» Pas de dialogue avec Escobar !

La marche est à sa première halte devant le lycée Barberousse avant d’entamer un détour par Amirouche et revenir par Audin jusqu’à l’avenue Khemisti.

La procession se fera dans le calme, malgré quelques provocations de certains éléments pro-Gaïd, mais qui trouveront toujours en face d’eux un esprit «Silmiya». Il faut également saluer la vigilance des étudiants qui ont mis en place des «vigiles» accompagnant la marche sur ses flancs pour contenir toute tentative de provocation et de débordement. Ils ont réussi et avec brio à éviter trois ou quatre confrontations inutiles.

Ammi Rabah est perplexe : «La marche a été respectueuse à l’égard du mort. Nous ne l’avons pas cité, ne nous demandez pas de l’honorer. Ils n’ont qu’à le faire demain lors de son enterrement». Au même moment, la foule scandait «Da l’Hocine Allah yerhmek !» en commémoration de l’anniversaire, le 23 décembre 2015, de la mort de Hocine Aït Ahmed.

Sur l’axe Didouche Mourad – Grande poste en passant par Audin, Alger se refait une beauté. Taille carré des arbres bordant la chaussée et peinture des bordures de trottoirs. En rouge et blanc. Un des peintres officiant est vite reconnu par les manifestants, même s’il essayait de cacher son visage : c’est un «Hirakiste» qui, tous les mardis, accompagne les étudiants. Il est vite entouré par les manifestants qui le taquinent sur sa nouvelle mission, mais sachant bien évidemment qu’il le fait pour vivre. Avec un immense rire, il leur lance : «s’il vous plaît ne me brûlait surtout pas sur Facebook !»

En marge de la marche, un autre personnage singulier a rassemblé du monde autour de lui. Il s’agit de «Papillon», le SDF érudit. Il raconte, à qui veut l’entendre et le filmer, son arrestation vendredi dernier, avant le début du Hirak, par des policiers en civil. «Je n’ai pas compris pourquoi j’ai fait l’objet d’une telle brutalité, j’ai été traîné par terre et malmené. Heureusement, qu’il y a aussi des policiers qui n’ont pas accepté cela. De toute manière, j’ai déposé une plainte en direct auprès de Dieu…» Rires dans l’assistance.

La marche tire à sa fin. Il est 13h. Comme à l’accoutumée, après le mot de la fin, énoncé par les deux étudiants, Abdou et Abdou, en entonne Qassaman. Et à peine l’hymne national terminé que les policiers en tenue d’intervention se positionnent et commencent à disperser la foule. Ce qui ne les dispensera pas de quelques brutalités et de quelques charges violentes. Des interpellations aussi. Le carré des irréductibles n’aura pas le temps ce mardi de perdurer.