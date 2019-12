Trois cents jeunes Tipasiens, choisis parmi les adhérents des maisons de jeunes et des associations locales, sont partis hier en direction de cinq wilayas du Sud, Adrar, Bechar, Naâma et Biskra, sous le slogan «la beauté de mon pays» pour des vacances scolaires d’une semaine.

Les responsables de l’Office de développement des établissements de la jeunesse (Odej) de la wilaya de Tipasa ont mis les bouchées doubles pour organiser ce programme d’excursions et de visites dans le sud du pays pour les enfants accompagnés des chefs délégués et animateurs issus des établissements de jeunesse de la wilaya. Il s’agit, à travers ce programme de découverte du pays et de rapprochement des jeunes des différentes wilayas, d’occuper les enfants pendant ces deux semaines de vacances d’hiver. Après le rythme effréné de ce début d’année scolaire, la pause des vacances d’hiver est la bienvenue pour les enfants et leurs parents souvent moins préparés que pour les grandes vacances d’été ou les plages sont le loisir infaillible aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a préparé une panoplie d’activités et d’excursions au profit des élèves de toutes les wilayas du pays. Ce sont les maisons de jeunes et les cercles culturels qui vont abriter une partie de ces activités, sous forme de compétitions scientifiques, artistiques et même sportives dans les quartiers peuplés, où l’encadrement ne fait pas défaut. En matière de recréation et détente culturelle, l’Office national de la culture et de l’information (ONCI) du Chenoua et la Maison de la culture de la wilaya de Koléa ainsi que la bibliothèque de lecture publique ont concocté un programme spécial pour les enfants. Au menu de ce programme ludique et éducatif, des spectacles de marionnettes, de magie et des pièces théâtrales, ainsi que des projections de films pour enfants, sont prévus quotidiennement. Un programme riche et varié permettra aux familles de passer d’agréables moments de partage, de divertissement et de détente avec leurs enfants. «L’atelier du jeune astronome», ouvert le 17 décembre au Complexe culturel Abdelwahab-Salim du Chenoua à Tipasa, a connu un succès auprès des jeunes qui ont eu droit à un programme intéressant avec des ateliers, expositions, projections de films au Planétarium et conférences, dans le cadre de la convention de partenariat entre l’ONCI et le centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (Craag). Cette manifestation a débuté par une initiation à l’astronomie, encadrée par Djounai Baba Aïssa et Yassine Rahmani du Craag, suivie par l’atelier «le Petit créateur» en partenariat avec l’Association des sciences astronomiques de Blida. Durant les après-midi, des ateliers pédagogiques sont proposés aux jeunes amateurs d’astronomie, le premier intitulé «Jouons avec la Lune» est destiné aux trois niveaux scolaires. Lors de cet atelier seront abordées «les phases de la Lune», animé par Djounai Baba Aïssa, et des activités ludiques intitulées «Naufragés sur la Lune» animées par l’Association des sciences astronomiques de Blida. Le second atelier est, quant à lui, consacré aux constellations en présence de jeunes des trois niveaux scolaires qui vont apprendre à lire et utiliser la carte du ciel, animé par Djounai Baba Aïssa et l’Association des sciences astronomiques de Blida et dire «Comment ils voient l’univers». Les jeunes participants apprendront à dessiner le système solaire, la Terre, la Lune, les planètes et l’atelier s’achèvera par l’activité ludique «le Petit créateur» où les enfants vont fabriquer des ballons planètes et confectionner le ruban pour les mesures interplanétaires. n