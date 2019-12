L’entraîneur de la sélection algérienne de tennis de table, Hocine Rebaï, s’est déclaré «satisfait» du parcours de ses pongistes lors du championnat nord-africain (hommes et dames) clôturé dimanche à Oran. Au cours de cette compétition, qualificative au Top 16 africain prévu à Tunis en février prochain, la sélection nationale a remporté cinq médailles (deux en or, deux en argent et une en bronze). «Il s’agit de ma première expérience aux commandes techniques de cette sélection. Cette compétition m’a permis de mieux connaître mes pongistes. Je dois dire que les résultats réalisés sont dans l’ensemble satisfaisants», a déclaré Hocine Rebaï à l’APS à l’issue de cet évènement, abrité par la salle omnisports Akid-Lotfi. Avant le début de ce championnat, auquel ont pris part, outre l’Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie, le sélectionneur national tablait sur quatre médailles d’or, selon ses prévisions. «C’est vrai que j’ai beaucoup misé sur un carton plein aussi bien en individuel que par équipes dans les deux sexes, mais la concurrence fut très rude, notamment de la part des Tunisiens. A propos de ces derniers, je dois souligner que deux de leurs pongistes évoluent à l’étranger. Ce qui explique le bon niveau qu’ils ont montré pour la circonstance», a encore dit le driver national. Les deux médailles en vermeil de l’Algérie sont l’oeuvre de la sélection des dames, lors des épreuves par équipes, et de Samy Kherouf qui s’est imposé face au Tunisien Boubeker Bouras en finale des épreuves individuelles. Samy Kherouf sera ainsi le seul représentant de l’Algérie lors du Top 16 africain, un rendez-vous qui sera suivi par le dernier tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo (JO-2020). Lors de ce tournoi, qui aura lieu également à Tunis en février prochain, chaque nation africaine participera avec deux pongistes. L’objectif de la sélection nationale sera de valider «au moins un ticket pour les JO», a affirmé son entraîneur.

