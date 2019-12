La nouvelle du décès du chef d’état-major, vice-ministre de la Défense nationale, général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, a suscité de vives réactions.

L’Algérie perd, avec le décès du moudjahid général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, l’un de ses « vaillants héros », qui est resté jusqu’à sa dernière heure « fidèle à son parcours riche en grands sacrifices », a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN).

« L’Algérie perd, en cette douloureuse circonstance, l’un de ses vaillants héros qui est resté jusqu’à sa dernière heure fidèle à son parcours, riche en grands sacrifices qu’il n’a eu de cesse de consentir depuis son adhésion, dès son jeune âge, aux rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) au sein de laquelle il a gravi les échelons en tant que soldat, officier puis commandant moudjahid, loyal à sa patrie et à son peuple », note le MDN.

« C’est là une douloureuse et tragique épreuve pour l’Algérie qui fait ses adieux en cette période -et subitement-, à un commandant militaire aux qualités de Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le moudjahid qui s’est montré fidèle au serment dans une conjoncture des plus difficiles que le pays a eu à traverser », ajoute la même source.

« Gratifié par Allah de sagesse, de clairvoyance, de pureté et de fidélité à l’Algérie et aux valeureux chouhada, le défunt s’est attelé fidèlement à assurer un accompagnement national pour conduire l’Algérie à bon port, dans la sécurité et la stabilité », poursuit encore le MDN. Les anciens prétendants à l’élection présidentielle et d’autres acteurs politiques ont réagi à cette nouvelle. Abdelkader Bengrina, président du mouvement El Bina, qui a terminé à la deuxième place juste derrière Abdelmadjid Tebboune, a salué la mémoire de celui qui a « répondu à l’appel de la nation». L’autre candidat à l’élection présidentielle, le secrétaire général par intérim du RND, Azzedine Mihoubi, a rendu hommage au « père et moudjahid » qui a « consacré sa vie au service du peuple algérien». Pour sa part, Ali Benflis, le président du parti Talai El Houriat et candidat lui aussi à la même élection, a présenté également en son nom ainsi que les cadres et les militants du parti, « des condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à tous les éléments de l’ANP ». Le candidat Abdelaziz Belaïd a mis en exergue « les sacrifices du défunt aussi bien durant la guerre de libération qu’avec l’avènement de l’indépendance du pays ».

Le président du Front El Moustakbel a évoqué également « la contribution de Gaïd Salah dans la recherche d’une solution à la crise que traverse le pays». D’autres chefs de partis politiques ont également exprimé leur compassion suite au décès du chef de corps d’armée Gaïd Salah. Le président du parti islamiste, MSP, Abderrezak Makri, a indiqué sur sa page facebbok avoir accueilli la nouvelle du décès d’Ahmed Gaïd Salah avec « une grande tristesse ». De son côté, le président du parti El Fadjr El Djadid, Tahar Benbaïbèche, a considéré qu’il s’agit d’une « perte énorme pour l’Algérie d’autant plus qu’elle est survenue dans un contexte difficile. Nous présentons nos condoléances et nous souhaitons que les choses vont continuer positivement ». Pour sa part, Zoubida Assoul, présidente de l’Union pour le changement et le progrès (UCP), a salué la mémoire du défunt même si elle dit ne pas partager avec lui la démarche politique. « Que dieu lui accorde sa miséricorde. Quand une personne meurt nous devons nous comporter en tant que bons croyants. Quand il était en vie, on était en contradiction avec ses démarches politiques, maintenant qu’il a quitté notre monde, nous nous inclinons devant sa mémoire. Les hommes se succèdent et l’Algérie reste », a-t-elle déclaré. A l’international, le Président tunisien Kaïs Saïed a adressé au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ses condoléances personnelles et celles du peuple tunisien suite au décès du général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), selon un communiqué de la présidence de la République.<

