Alors que pas moins de 300 foyers localisés dans la bourgade rurale de Bir Khechbaâ, quelques encablures au nord-est du chef-lieu de wilaya, ont fait l’objet d’une opération de raccordement dernièrement au réseau de gaz naturel, dont l’enveloppe financière est estimée à 47 721 069,74 DA, d’autres opérations sont attendues à travers la wilaya.

Ces dernières entrent dans le cadre des programmes destinés à l’amélioration du cadre de vie des citoyens notamment. En effet, une enveloppe de plus de 105 milliards de centimes a été débloquée par la wilaya pour le raccordement de

2 500 foyers au réseau du gaz naturel. A cela s’ajoute une autre enveloppe de plus de 83 milliards de centimes débloquée aussi pour le raccordement au réseau de l’électricité de près de 2 000 foyers et dont les travaux sont en cours selon des sources concordantes. L’initiative entreprise par la wilaya vient à point nommé pour l’amélioration des conditions de vie des citoyens, notamment ceux des zones éloignées et rurales. D’autre part, l’Assemblée populaire de wilaya (APW) a accordé une enveloppe de 3 milliards de centimes pour la réalisation de forages dans certaines mechtas telles Ras Zebar (Dhalaa), Sila (Sigus) qui souffrent du manque d’eau lors de la saison estivale. Dans le cadre des efforts soutenus pour le développement, la commune de Berriche (40 kilomètres au nord-est du chef-lieu de wilaya), dépendant de la daïra de Aïn Beïda a débloqué dans le cadre des plans communaux de développement (PCD) une enveloppe estimée à 7 milliards de centimes.

Cette dernière vient à point nommé pour la prise en charge de l’amélioration du cadre de vie et la réhabilitation de l’ex-Village socialiste agricole (VSA) Berriche (une enveloppe de près de 360 millions de centimes), l’éclairage public de la ville pour une enveloppe de 850 millions de centimes, la piscine communale (près de 500 millions de centimes) dont la réception est pour bientôt, l’équipement du service biométrique (près de 200 millions. n