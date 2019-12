Plusieurs personnes ont été arrêtées pour leur implication présumée dans des actes de «hooliganisme» dimanche à Casablanca, après un match opposant le Wydad au Raja, ont annoncé les autorités locales. Après le coup de sifflet final de la rencontre remportée par le Raja (1-0), des supporters des deux grands clubs de football de la métropole marocaine «se sont affrontés à coups de jets de pierres» dans certaines artères de la ville, causant deux blessés dans les rangs des forces de l’ordre et des dégâts matériels, selon les autorités. Plusieurs personnes ont été interpellées et seront soumises à une «enquête pour implication présumée dans ces actes de hooliganisme», selon la même source. Peu avant la rencontre, des groupes de supporters «Ultras» du Raja avaient fait état d’une «campagne massive d’arrestations» ainsi que l’interdiction des «tifos dont le contenu n’est pas divulgué à la police». Les actes de vandalismes et les affrontements entre supporters de football sont récurrents au Maroc, pays où le ballon rond suscite la ferveur mais focalise les frustrations d’une jeunesse en manque de perspectives. Après la mort de deux supporters début 2016, les autorités avaient dissous des groupes de fans pour lutter contre le hooliganisme et interdit tout signe distinctif (slogans et banderoles) dans les stades. Mais en mars 2018, les autorités ont de nouveau autorisé la présence des «Ultras». Les premiers groupes de supporters «Ultras» ont fait leur apparition en 2005 dans les deux grands clubs de Casablanca, avant d’essaimer un peu partout dans le pays. Ces dernières années, les stades du royaume sont de plus en plus utilisés comme des espaces de protestation, les supporters chantant leur désenchantement et dénonçant «l’oppression et l’injustice» dans leur propre pays.

