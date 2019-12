La disparition soudaine de Gaïd Salah secoue l’Algérie, déjà ébranlée par une crise politique qui dure depuis plus de dix mois et qui vient d’être ponctuée par l’élection d’un nouveau président. La stature et le poids de Gaïd Salah dans le système politique algérien feront que sa disparition ne manquera pas d’avoir un effet sur l’évolution de la situation. Le nouveau président Abdelmadjid Tebboune se retrouve de facto dans un rôle primordial. L’importance de Gaïd Salah dans la décision politique en Algérie, notamment depuis le départ de Bouteflika, fera qu’il laissera un vide. En attendant un réaménagement inévitable.

Agé de 80 ans, le chef d’état-major menait une activité frénétique, ces derniers mois, pour maintenir une présence qui compensait le vide institutionnel induit par la difficulté d’organiser la présidentielle. Et enfin, l’organisation du scrutin dans des conditions particulièrement tendues. Il a basculé dans l’hyperactivité subissant indubitablement la pression face à un mouvement de contestation populaire inédit dans l’histoire du pays. Un premier avertissement à Oran fin septembre avait déjà alerté sur sa santé. Après avoir mené une élection controversée à bon port, Gaïd Salah tire ainsi sa révérence, comme une dernière mission accomplie avant le grand soir. L’histoire du pays retiendra qu’il aura joué un rôle fondamental dans le départ de Bouteflika et l’insistance sur une voie voulue comme constitutionnelle. La mort de Gaïd Salah ne manquera pas de susciter des interrogations sur la suite des évènements, dans un pays à la recherche d’une stabilité ébranlée. L’institution militaire d’abord. Enfin, sur un plan politique, cette disparition aura-t-elle un effet sur la crise et le blocage actuel ? Le mouvement de contestation qui n’a cessé d’exiger le départ de Gaïd Salah, qui est arrivé aux limites de ses forces, se retrouve soudain dans une situation imprévue. La mort de Gaïd Salah est bien le basculement dans une phase nouvelle.