La coopérative de théâtre Machahu de Tizi-Ouzou a présenté, dans la soirée de dimanche dernier, sa pièce « Sin Nni » en hommage à Mohya (adaptation par Mohia de « Les émigrés » de l’écrivain polonais Slawomir Mrozek), et cela dans le cadre de la première édition des Journées du théâtre amazigh qui se déroulent au Théâtre national algérien (TNA).

Les spectateurs, qui ont occupé les travées de la salle, ont été émerveillés pendant une heure par la pièce « Sin nni », admirablement campée par un duo de comédiens de la jeune coopérative théâtrale Machahu d’Iferhounen (région de Aïn El Hammam).

La pièce relate l’histoire de deux jeunes hommes qui vivent ensemble dans une cave, dans une banlieue parisienne. Une situation sensible, où l’un est un intellectuel, qui s’est consacré à ses études et qui envisage d’écrire un livre, tandis que son hôte, un travailleur illettré, cache son argent dans un ours en peluche, et vit dans le rêve qu’un jour il retournera chez lui, où il a laissé sa femme et son enfant, et envisage de construire une grande et belle maison dans le village. Ce sont les vacances du Nouvel An révéleront «l’analphabétisme» et la «misère» en tant qu’immigrant analphabète, surtout après avoir acheté une boîte de conserves pour chiens et chats pour se nourrir.

L’immigrant lettré, qui s’est avéré être un réfugié politique, lui révèle que c’est de la nourriture pour animaux et non destinée aux êtres humains avec des preuves de belles images sur la boîte qui représentent des animaux de compagnie, mais ce dernier ne veut rien comprendre et rappelle à son ami : «Dis-moi alors, le café La Perdrix que nous achetions chez nous en Kabylie, est-ce qu’il est destiné pour être picoré par la perdrix ?» Les événements de la pièce évoluent et l’impossibilité de vivre ensemble devient évidente en raison de la différence de personnalité. L’hôte de l’intellectuel va plus loin en demandant à son colocataire «pourquoi il n’y a pas de mouches dans ce bled, comme celles qui, chez nous, faisaient de la musique, sitôt prises aux pièges aux couleurs de miel (ces rouleaux à colle) suspendus aux plafonds de nos maisons ? Tu te souviens, non ?»

Ainsi, l’intellectuel, en colère, a détruit les billets cachés dans l’ours de son ami, destinée probablement pour la construction d’une mosquée au village, alors que l’autre en fit autant du cahier, projet de livre entamé déjà au pays natal, dont son colocataire soupçonnait d’y être dénoncé, en cas de publication, comme quoi «il faisait la prière et consommait de l’alcool en même temps et qu’il ne sait parler que de mouches et leurs variables musiques». Le spectacle se termine avec les deux jeunes hommes debout sur deux chaises, prêts à se suicider. Le migrant analphabète dit, avec une corde autour du cou, « dis-leur que l’exil me soulage de tout ». Le deuxième, dans la même position, crie : « Vive la liberté ». A l’arrière, on aperçoit une photo de Mohya et une voix en off lance « la situation est grave, mais pas désespérée… ».



Hommage à l’universalité de Mohya

Lors du débat qui a suivi la représentation, le metteur en scène révèlera que « si j’ai choisi ce texte c’est parce que ce phénomène de l’émigration fait ravage chez nous.

Tous les jeunes de mon village sont en exil, ce sujet me touche profondément, et puis notre troupe est passée de 14 à 4 personnes, les autres ont tous émigré». Il ajoutera « Sin Nni » reste d’actualité et aussi c’est un hommage que nous rendons à Mohya, en apportant son texte à l’universel, en intégrant le théâtre contemporain, la biomécanique du mouvement sur scène, où on a utilisé tous les accessoires qui se trouvent sur la scène ». Dans un autre contexte, il souligne que « nous avons essayé de travailler sur l’image car dans le théâtre d’aujourd’hui, l’image dépasse les paroles, par un simple geste on peut transmettre un message ». Il poursuivra « je ne voulais absolument pas voir les autres versions faites sur ce texte, surtout celle de Fellag, et cela par peur d’être influencé inconsciemment. Je voulais avoir un regard neuf ».

De son côté, le metteur en scène Omar Fetmouche, qui a animé ce débat, dira que « la scénographie est très simple, mais très fonctionnelle, chaque objet sur scène avait sa fonction, en fin de compte, le texte de Mohand Ouyahia, n’avait pas uniquement, le texte des dialogues, mais il y avait d’autres dialogues qui se dégageaient des objets ».

Il ajoutera : « Travailler sur l’exploitation de tous ces éléments peut prouver que le théâtre n’est pas seulement de la narration. Dans cette pièce, les moments de narration, ont été très bien choisis. Je salue les professionnels qui font un très bon travail ».

Omar Fetmouche dira à la fin : « J’espère que cette pièce pourra être contemplée par plus de monde, car elle le mérite, et que le ministère de la Culture donnera des fonds de tournée et de diffusion pour le théâtre.»n