Le tournoi de qualification Afro-paralympiques du handi-basket, initialement prévu du 4 au 14 mars 2020 à Johannesburg, aura lieu finalement du 1er au 8 mars 2020, après une demande promulguée par les fédérations algérienne et marocaine, a indiqué lundi la Fédération internationale de basket-ball sur fauteuils (IWBF).

« Nous avons adhéré à la requête formulée par les fédérations algérienne et marocaine qui ont souhaité faire avancer pour la première semaine du mois de mars, la date du déroulement des qualifications Afro-paralympiques du handi-basket, prévus à Johannesburg, afin de libérer les athlètes des deux pays et leur permettre d’honorer leurs engagement avec leurs clubs européens», a expliqué l’instance internationale. L’Afrique du Sud avait fixé la date du 4 au 14 mars pour le déroulement de la compétition, après l’attribution de l’organisation de cet évènement au pays de Nelson Mandela, candidat avec l’Algérie et le Maroc. Le tournoi devait avoir lieu la première fois en janvier prochain au Maroc, à l’occasion des Para-Games africains, avant que ceux-ci ne soient annulés par le pays retenu pour l’organisation. Le tournoi qui devra regrouper un minimum de quatre équipes africaines chez les hommes et les dames (condition sine qua non) pour la tenue de la compétition, permettra de désigner les représentants africains au rendez-vous paralympique de Tokyo, sachant que les champions messieurs et dames iront aux JO2020. Le tournoi de Johannesburg devrait regrouper au moins cinq sélections, l’Algérie, le Maroc, l’Egypte, le Nigeria et l’Afrique du Sud (pays hôte). AFP

