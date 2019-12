Pas moins de 4.000 têtes bovines seront concernées par une campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse et la rage dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris lundi auprès de l’inspection vétérinaire relevant de la direction des services agricoles (DSA).

Cette action assurée par les vétérinaires privés mandatés (VP) ainsi que par les vétérinaires fonctionnaires de la DSA , ciblera l’ensemble du cheptel bovins contre la fièvre aphteuse et la rage et ce dans le cadre des initiatives proactives de prévention contre les dites zoonoses, a indiqué à l’APS , l’inspecteur vétérinaire chargé du réseau d’épidémio-surveillance à l’inspection de Ghardaïa.

Cette opération de vaccination «gratuite» vise en premier lieu à renforcer et consolider l’immunité de l’ensemble du cheptel de la wilaya et aussi une occasion pour contrôler et dépister d’autres zoonoses et procéder au traitement contre les parasites internes et externes des bovins et autres animaux domestiques particulièrement les chiens vivants dans les étables des éleveurs, a fait savoir le Dr Ishak Ketila.

Elle touche les bovins âgés de

2 mois et plus contre la fièvre aphteuse et les têtes bovines âgées de 6 mois et plus contre la rage, a-t-il dit.

Pour mener à bien cette compagne de vaccination de tout le cheptel bovin de la wilaya réputée, «bassin laitier du sud», la direction des services agricoles a associé l’ensemble des acteurs concernés notamment les éleveurs, la Chambre d’agriculture et l’union des paysans algériens ainsi que les producteurs laitiers, a-t-on ajouté .

Une action de sensibilisation sur l’importance de la vaccination du cheptel bovin, ovin, caprin et camelin a été également lancée pour expliquer aux éleveurs l’intérêt de prémunir le cheptel par la vaccination.

La situation sanitaire du cheptel toute tête confondue dans la wilaya de Ghardaïa est «satisfaisante», a rassuré le Dr Ktila , faisant état qu’un dispositif préventif de veille sanitaire et d’alerte des épizooties est toujours en vigueur dans les communes de la wilaya pour consolider les mesures préventives entreprises par les pouvoirs publics , et ce, afin de préserver le statut sanitaire indemne de notre cheptel vis-à-vis des maladies.

Toutes les dispositions ont été prises pour contrôler l’ensemble du cheptel se trouvant sur le vaste territoire de la wilaya marqué également par une transhumance du cheptel, notamment dans les marchés à bestiaux.

La wilaya de Ghardaïa compte une vingtaine de vétérinaires publics et 32 vétérinaires du secteur privé pour un cheptel de 362.000 ovins, 158.000 caprins, 4.006 bovins dont 4.000 vaches laitières et 1.1350 camelins.

