Ahmed Gaïd Salah est décédé, dans la journée d’hier, des suites d’une crise cardiaque à l’âge de 80 ans. Il a été remplacé dans ses fonctions de chef d’état-major par l’un de ses plus proches collaborateurs, le général Saïd Chengriha, en l’occurrence. Le décès d’Ahmed Gaïd Salah intervient dans un contexte de fortes turbulences politiques que traverse le pays depuis maintenant dix mois.

Abdelmadjid Tebboune a été investi président de la République, jeudi dernier, et, le lendemain, des millions de manifestants ont envahi les principales villes du pays. C’est-à-dire que la tenue d’une présidentielle et l’investiture d’Abdelmadjid Tebboune n’ont pas réussi à vider les villes et la situation risque de durer encore, d’où l’appel au dialogue lancé par Abdelmadjid Tebboune dès l’annonce des résultats du scrutin. Le pays termine l’année 2019 sous le signe d’une crise politique sans précédent. Le décès, hier, du vice-ministre de la Défense Ahmed Gaïd Salah ne fait que rajouter une autre couche d’incertitude, alors que le président élu reste confronté à plusieurs enjeux, dont la formation de son gouvernement et l’organisation d’un dialogue avec le Hirak, comme cela a été promis lors de sa première conférence de presse post-élection. Tout s’est enchaîné en l’espace de quelques semaines seulement. Le décès du chef d’état-major plonge le pays dans un autre sursis, alors que le chef de l’Etat entame d’ores et déjà les consultations pour la désignation des pièces-clés de son futur gouvernement. Des personnalités ont été approchées à la fois pour le poste de Premier ministre et pour les fonctions de ministres. Tout le monde s’agite autour de lui à la poursuite du temps perdu. On parle notamment d’Abdelaziz Rahabi et d’Ahmed Benbitour, approchés pour le poste de Premier ministre, alors que d’autres personnalités, dont certaines ont clairement affiché leurs positions pro-Hirak, ont été contactées pour la gestion de nombre de départements ministériels. Abdelmadjid Tebboune semble ne pas vouloir perdre son temps ni traîner la patte, tant il est vrai que la crise risque de se compliquer davantage après dix mois d’impasse politique et plusieurs années de panne économique. Cependant, le décès du vice-ministre de la Défense impose un temps d’arrêt dans les consultations.

A propos de l'offre de dialogue faite par le président, ces consultations s'annoncent d'autant plus compliqués qu'il faut donner des gages de bonne volonté à une rue qui ne décolère pas. Au fil des deux dernières mobilisations post-élection, une majorité des manifestants formaient une opposition face à l'offre d'Abdelmadjid Tebboune. Mais ce dernier a pris l'initiative de se séparer de Noureddine Bedoui et de son encombrant ministre de l'Intérieur, Salah Eddine Dahmoune ; un clin d'œil on ne peut plus clair au Hirak qui, depuis toujours, réclamait le départ de Bedoui et de son gouvernement ainsi que le retrait du chef de l'Etat par intérim, Abdelkader Bensalah. Maintenant que ces trois hommes ont été remerciés, le jour de l'investiture d'Abdelmadjid Tebboune, les mesures d'apaisement que tout le monde attendait tardent à être annoncées, dont la libération des détenus. Le décès d'Ahmed Gaïd Salah vient certainement chambouler l'agenda politique du président même si, théoriquement, ce ne sera qu'un sursis de quelques jours. Cependant, la question qui se pose est de quelle marge de manœuvre dispose le président élu pour mener à bien son projet et faire face à une double crise, politique et économique.