Beaucoup d’encre a coulé au sujet de la prolifération des ordures à travers de nombreuses cités de la wilaya d’El Tarf sans le moindre résultat positif. En effet, des habitants de plusieurs agglomérations, surtout celles à forte population nous ont fait part de leur colère contre non seulement les élus locaux qui ne font aucun effort pour remédier à cette situation dévalorisante de nos cités, mais aussi contre l’incivisme des Tarfinois, en général. Ces derniers, nous indique un citoyen rencontré lors de notre visite dans la commune de Bouteldja, contribuent à la dégradation du cadre de vie. Certains au lieu de jeter les déchets ménagers dans les bacs réservés, les jettent à proximité. Ces gestes récurrents agrandissent les décharges sauvages qui diffusent de loin leurs odeurs nauséabondes. Les locataires, et ils sont nombreux, de ces cités-dortoirs souffrent du phénomène de la prolifération des déchets. Ce fléau pourtant dénoncé par plus d’un ne cesse du jour au lendemain de gagner les lieux publics. Les élus locaux s’en lavent les mains pour consacrer leur mission à autre chose sauf celle de prendre en charge les préoccupations du citoyen. Pire, ce fléau encombre les jardins et même les stades ne sont pas épargnés, les marchés, le cimetière du village et plusieurs autres endroits. Les sachets noirs font le décor de plusieurs quartiers sous les yeux des locataires passifs et les élus ayant avoué leur incompétence dans tous les domaines. A Zeizer, ce petit village de la daïra de Besbes, à l’ouest du chef-lieu de wilaya El Tarf, les immondices sont déposées sur le sol, en l’absence de bacs à ordures mille fois remués par les vaches.

A El Kala, le manque de propreté et de prise en charge quotidienne des ordures ménagères attirent les animaux, polluent l’air. Les gestionnaires de nos villes sont inconscients et oublient que cette situation d’insalubrité publique menace la santé de la population. Ce phénomène existe dans plusieurs contrées de la wilaya et envenime le quotidien des habitants qui ont une grande part de responsabilité. Un phénomène qui pourrait être éradiqué si tout le monde s’y met afin de respirer de l’air pur et préserver la santé de nos enfants. Des journées de volontariat avec la contribution de tous les citoyens suffiraient. La situation devient de plus en plus intenable du côté de la ville de Chatt, Sidi Mbarek, Aïn El Assel, Bouhadjar pour ne citer que ces quelques cités. Il suffit de peu pour rendre son environnement vivable.

Les élus locaux et les citoyens sont obligés de conjuguer leurs efforts afin de venir à bout de ce problème qui fait jaser les citoyens. Les premiers peuvent sans grands efforts prélever les ordures quotidiennement en mobilisant tous les moyens. Les seconds s’organiser pour créer leur cadre de vie qui leur convient et qui préserve leur santé. A El Tarf, il est dit que le ramassage des ordures ménagères est un véritable casse-tête chinois bien que les communes soient dotées de moyens.

