Cinq condamnations allant de six mois à un an de prison ferme et un acquittement ont été prononcés hier par le tribunal d’El-Oued dans l’affaire de protestation de chômeurs devant le siège de l’Agence de l’emploi de la wilaya. Le tribunal a acquitté le journaliste de la radio locale de Oued Souf et blogueur Adel Azeb Cheikh et prononcé une peine d’une année de prison ferme assortie d’une amende de 100.000 DA contre deux mis en cause (Farouk. K) et (Karam. H), ainsi qu’un verdict de six mois de prison ferme assorti d’une amende de 100.000 DA à l’encontre de trois autres en l’occurrence (A. Ali. B), (Mohamed. B) et (Ahmed. B). Le journaliste a été relâché hier après-midi après plus de deux mois de prison. A rappeler que lundi dernier, le Parquet près le Tribunal d’El-Oued a réclamé un an de prison ferme et une amende de 100 000 DA à son encontre. Le même tribunal avait requis 18 mois fermes à l’encontre des chômeurs et activistes du Hirak, en garde à vue depuis le 9 octobre dernier à El-Oued. Le journaliste de la radio locale d’El Oued et blogueur avait été placé en détention provisoire le 14 octobre dernier après avoir comparu devant le juge d’instruction pour « ingérence » et « violation des vies privées des personnes par la diffusion de photos sur les réseaux sociaux sans le consentement des concernés ». Quant aux autres activistes, Farouk Kadiri, Abdelali Benamor, Karim Chabrou, Mohammed Benarouba et Ahmed Bahdi, ils avaient été placés en détention provisoire le 9 octobre dernier par le magistrat d’instruction pour « attroupement non armé », « incitation à l’attroupement » et « insulte et outrage à un fonctionnaire en exercice ».

L’audience s’est déroulée en présence des proches et parents des mis en cause dans des conditions sécuritaires renforcées. Le mouvement de protestation avait été déclenché au début du mois d’octobre dernier par des chômeurs devant le siège de l’Agence locale de l’emploi, après avoir relevé des dépassements dans la liste de postulants au concours de recrutement à l’entreprise Naftal, rendue public par l’agence. <

