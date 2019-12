Le Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) est décédé, hier à l’hôpital militaire d’Aïn Naadja (Alger), où il a été admis en urgence après un malaise cardiaque, selon des sources hospitalières. La même source a précisé que Gaïd Salah a rendu l’âme vers six heures du matin.

Agé de 80 ans, le défunt sera inhumé, mercredi 25 décembre, au cimetière d’El-Alia. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui a décrété à cette occasion un deuil national de trois jours, a nommé le commandant des forces terrestres Saïd Chengriha chef de l’état-major de l’ANP par intérim.

Il faut dire que l’annonce du décès du tout puissant général du corps d’armée avait surpris beaucoup tant elle était inattendue. Beaucoup avaient cru à une rumeur et il a fallu attendre sa confirmation par une dépêche de l’agence de presse officielle l’APS et un communiqué officiel de la présidence de la République pour y croire. Et pour cause, le général apparaissait en bonne santé et l’on se rappelle du sourire qu’il arborait en direction de Tebboune alors que ce dernier prêtait serment, jeudi dernier, au palais des Nations lors de la cérémonie de son investiture. A cette occasion, le tout nouveau chef de l’Etat avait élevé le général Gaïd Salah à la dignité de « Sadr » dans l’Ordre national du mérite, honneur traditionnellement réservé aux chefs d’Etat. Le général de corps d’armée, qui s’en est allé quatre jours à peine après l’investiture du nouveau chef de l’Etat, a marqué de son empreinte une situation politique nationale des plus malaisées depuis plus de 10 mois. Ahmed Gaïd Salah avait, en effet, dirigé le pays après la démission du président Bouteflika et son renoncement forcé à un cinquième mandat, en enclenchant l’opération anti-corruption qui a touché des plus hauts cadres de l’Etat, civils et militaires, dont, notamment, les deux anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal ainsi que le frère conseiller de l’ancien Président, Saïd Bouteflika.

Partisan d’une solution constitutionnelle à la crise, représentée à travers une élection présidentielle, Gaïd Salah a pu voir sa volonté se concrétiser avec l’élection d’Abdelmadjid Tebboune à la magistrature suprême. Mais cet objectif n’a pas été facile à atteindre dans un premier temps, au regard des multiples oppositions dont il faisait l’objet. Confronté à un mouvement populaire massif, rejetant toute option de sortie de crise, mais également à de nombreuses formations politiques et de personnalités politiques, le général Gaïd Salah s’est vu contraint de reprendre en main les choses pour imposer le choix constitutionnel et éviter toute période de transition. Pour ce faire, il avait multiplié les discours politiques de manière quasi-quotidienne. Gaïd Salah est, pour rappel, un moudjahid de la première heure avec un riche parcours au sein de l’ANP. Né le 13 janvier 1940 dans la wilaya de Batna, il s’était engagé jeune dans le mouvement nationaliste. Il a rejoint à l’âge de 17 ans le maquis où il gravit les échelons de la hiérarchie pour être désigné Commandant de Compagnie, respectivement aux 21e, 29e, et 39e bataillons de l’Armée de libération nationale (ALN), selon sa biographie publiée sur le site internet du ministère de la Défense nationale. A l’Indépendance, après un cycle de formation en Algérie pendant deux ans et en ex-URSS, pendant deux ans également, de 1969 à 1971, il a été diplômé notamment à l’Académie de Vystrel. Il a participé, en 1968, à la campagne du Moyen-Orient en Egypte. Il a eu à assumer au sein du corps de bataille terrestre les fonctions de Commandant de groupe d’artillerie, Commandant de brigade, Commandant du Secteur Opérationnel Centre/Bordj Lotfi 3e RM, Commandant de l’Ecole de formation des officiers de réserve/Blida/1re RM, Commandant du Secteur Opérationnel Sud de Tindouf en 3e RM, Commandant Adjoint de la 5e RM, Commandant de la 3e RM et Commandant de la 2e RM. Gaïd Salah a été promu au grade de Général-Major le 5 juillet 1993 et Commandant des Forces terrestres en 1994.