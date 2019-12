Toutes les compétitions et manifestations sportives nationales et internationales, programmées à travers le territoire national du 23 au 25 décembre 2019, sont reportées suite au décès du général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué lundi un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). «Suite à la décision du président de la République de décréter un deuil national de trois jours en raison du décès du général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), j’ai l’honneur de vous demander de procéder au report de toutes les manifestations sportives et de jeunesse nationale et internationale, programmées à travers le territoire national du lundi 23 décembre au mercredi 25 décembre.», lit-on dans le communiqué du MJS. Ainsi, les matchs NASR El-Fedjoudj (IR) – US Biskra (L1) et Paradou AC (L1) – FC Bir el Arch (IR), prévus le mercredi 25 décembre pour le compte des 32es de finale de la Coupe d’Algérie de football (seniors/messieurs), sont reportés à une date ultérieure.

