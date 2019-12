La direction de jeunes talents sportifs de la Fédération algérienne de cyclisme (DJTS/FAC) organise en cette période de vacances scolaires «trois tests spéciaux d’évaluation» pour des athlètes nés entre 2004 et 2005, et relavant des différentes Ligues de wilayas des régions Est, Centre, Centre-Ouest et Ouest, a-t-on appris lundi auprès des organisateurs. Ces tests débuteront le 26 décembre courant dans la région Est. Les athlètes seront accueillis et hébergés à El-Khroub, alors que leurs tests se dérouleront sur la route nationale de Aïn Smara (Constantine). Quatre jours plus tard, soit le 30 décembre, ce sera au tour des athlètes de la région Centre (ndlr, Alger, Blida et Tipasa) de subir ces tests d’évaluation, qui le lendemain 31 décembre passeront à la région Centre-Ouest, plus précisément, à Aïn Defla et Chlef. L’opération se clôturera les 10-11 janvier 2020 à Oran, en proposant des tests d’évaluation similaires pour les athlètes relevant des ligues de wilaya de l’Ouest. «Les lieux et l’horaires des tests d’évaluation pour les athlètes des régions Centre, Centre-Ouest et Ouest seront communiqués prochainement» a indiqué la fédération dans un communiqué. «Ces tests porteront sur : le 60 mètres départ arrêté, le 200 mètres lancé et le 4.000 mètres départ arrêté» a encore détaillé la FAC, en lançant un appel aux différentes Ligues de wilaya pour communiquer au plus vite les engagements de leurs athlètes. AFP

Articles similaires