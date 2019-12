Le dernier opus «L’Ascension de Skywalker» a écrasé le box-office nord-américain avec des recettes estimées à 175,5 millions de dollars pour son premier week-end, selon des chiffres provisoires publiés dimanche dernier par la société spécialisée Exhibitor Relations. Le long métrage de Disney, qui clôt la franchise vieille de 42 ans, a réalisé le troisième meilleur démarrage de l’histoire pour un film sorti en décembre, derrière les deux précédents épisodes de cette ultime trilogie, « Le Réveil de la Force » et « Les Derniers Jedi », respectivement 220 millions en 2017 et 7 248 millions en 2015, selon le magazine Variety. Et ce malgré les nombreuses critiques qui ont entouré la sortie du film réalisé par J.J. Abrams avec, dans les rôles principaux, Adam Driver, Mark Hamill, Daisy Ridley et Oscar Isaac. A noter que le public lui a attribué un B+, soit la plus faible note d’un film issu de la saga originale. Il laisse loin derrière les intrépides joueurs de «Jumanji : next level» qui ont amassé 26,1 millions de dollars entre vendredi et dimanche dans les salles des Etats-Unis et du Canada. La « Reine des Neiges 2 », qui a trôné trois semaines durant au sommet du box-office, complète le podium avec 12,3 millions de dollars (386,5 millions en cinq semaines. Ainsi, face à « Star Wars », le film d’aventure « Jumanji : next level » de Jake Kasdan avec « The Rock » (Dwayne Johnson), Jack Black et Kevin Hart faiblit de 56% pour son deuxième week-end avec 26,1 millions de dollars supplémentaires, lui permettant déjà d’être l’un des 26 films ayant franchi la barre des 100 millions en 2019. Le film d’animation « La Reine des neiges 2 » de Chris Buck et Jennifer Lee récupère lui la médaille de bronze malgré une baisse de 36% en cinquième week-end avec 12,3 millions de dollars de recettes. Par ailleurs, à l’international, ce deuxième volet devient le 4e plus gros succès de l’histoire de l’animation. Pour rappel, ce neuvième opus de la saga « Star Wars » fait suite à l’épisode VIII : « Les Derniers Jedi ». Colin Trevorrow était attaché à l’écriture et à la réalisation de ce film depuis 2015, jusqu’à son départ en septembre 2017. Lucasfilm a dès lors fait revenir le réalisateur du premier épisode de cette nouvelle trilogie. Ce neuvième et dernier épisode de la saga Skywalker est celui du combat final entre la Résistance et les Sith, emmenés par l’empereur Palpatine qui a survécu après avoir été projeté dans un puits d’énergie par Dark Vador dans l’épisode VI. Rey qui a poursuivi sa formation de Jedi auprès de Leia Organa, apprend qu’elle est la petite-fille de Palpatine, ce qui explique pourquoi la Force est si puissante en elle. À travers de nombreuses péripéties et son combat avec Kylo Ren, elle va devoir affronter l’Empereur et le vaincre pour ramener la paix dans la galaxie. Pour les lecteurs qui auraient hiberné ces quatre dernières décennies, il est bon de rappeler que la saga de Star Wars se déroule dans une galaxie très lointaine, où s’affrontent les Chevaliers Jedi et les Seigneurs noirs des Sith, des êtres sensibles à la Force, un champ énergétique mystérieux leur procurant des pouvoirs psychiques. Pour tous ceux qui ont échappé à la fièvre des sabres lasers, il est bon aussi de rappeler que les Jedi maîtrisent le côté lumineux de la Force, pouvoir bénéfique et défensif, pour maintenir la paix dans la galaxie. Par contre les Sith utilisent le Côté obscur, pouvoir nuisible et destructeur, pour leurs usages personnels et pour dominer la galaxie 1.n

Articles similaires