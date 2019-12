Les hommes de loi, que ce soit en droit commun ou en droit constitutionnel, rendent un hommage appuyé à Ahmed Gaïd Salah et rappellent ses réalisations durant les dix difficiles mois passés qu’a connus le pays, ainsi que ses promesses de protéger le peuple et le territoire national. «Des promesses qu’il a toutes tenues», disent-ils.

Bensaïd Mokhtar (avocat et président de la LADH) :

«Nous sommes vraiment touchés par le décès soudain du Général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), un moudjahid et enfant de l’ANP qui a gravit tous les échelons. Un homme qui a rendu un immense service à l’Algérie, qui a accompagné et protégé le Hirak pendant dix mois, jusqu’à la tenue de l’élection présidentielle du 12 décembre. Il avait promis qu’il n’y aurait pas une seule goutte de sang versée et il avait tenu parole. Ce qui est important, c’est qu’il a soudé la cohésion du peuple algérien, il a défendu les frontières algériennes. On peut dire que malgré les turbulences, il a mené le bateau Algérie à bon port : l’Algérie a aujourd’hui son Président. Car en tant qu’avocat et président de la LADH, je crois aux institutions de la République : nous avons un Président qui a prêté serment. On peut dire que Gaïd Salah a été la clef de voûte de ces réalisations et, en tant que musulmans, nous ne pouvons que dire Paix à son âme et que Dieu l’accueille en Son Vaste Paradis.»

Mouloud Bennacef (professeur en droit constitutionnel) :

«Je considère que le décès de Gaïd Salah, qui est un homme d’Etat, est une grande perte pour l’Algérie et les Algériens. Connu pour sa clairvoyance, sa rigueur et son amour de la patrie, il a su protéger l’intégrité du territoire national et a consacré sa vie à protéger la Constitution, notamment en son article 28 qui concerne la sécurité nationale. Comme il a su protéger le pays dans une conjoncture très difficile depuis le départ de l’ex-président. Il a su comment prendre les rênes du pays et protéger la vie des citoyens depuis la sortie du peuple dans la rue le 22 février dernier, comme il a su protéger le Hirak de toutes infiltrations internes et externes. Ses promesses de mener l’Algérie à bon port sans effusion d’une seule goutte de sang ont été tenues, jusqu’à ce que le pays ait eu son président. Il avait également promis que la justice s’occuperait de la « içaba » – le premier à avoir utilisé ouvertement ce terme – qui a dilapidé les deniers publics et qui aurait pu mener le peuple à entrer dans une anarchie certaine dont l’issue aurait été la faillite de l’Algérie, et il a tenu parole. Il a annoncé de nombreuses décisions qu’il avait réalisées. C’est un homme de parole au service de son pays et l’histoire lui rendra hommage pour avoir su mener le pays à bon port. Il a pris ses responsabilités pendant dix mois et l’Algérie a, maintenant, son président de la République. Nous ne pouvons que nous incliner à sa mémoire.»

Khelfane Karim (professeur de droit à l’université de Tizi Ouzou) :

«La disparition du général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah est une perte pour la Nation. Il part au moment où nous venons d’installer le président de la République, surtout que c’est lui-même qui a insisté pour que l’élection présidentielle ait lieu à temps, face au risque de vide constitutionnel survenu suite au départ de l’ex-président. Le général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah avait tenu à ce que ces élections aient lieu et c’est chose faite. D’ailleurs, il a été honoré par le nouveau Président le jour de son investiture jeudi dernier. On peut dire qu’il a eu rendez-vous avec l’histoire et qu’il a tenu parole : les élections ont eu lieu. Paix à son âme. L’histoire retiendra le nom de tout un chacun.»