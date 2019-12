Il est des morts qui sont accoucheuses de légendes. Celle du chef d’état-major

de l’ANP, hier, en sera certainement fertile et nourrira pendant un temps des récits tout aussi fabuleux qu’assortis à l’Algérie, ce pays divisé et si profondément déchiré sur la question de son présent comme de son avenir.

Pour certains, Ahmed Gaïd Salah restera ce papy rondouillard en grand uniforme, un vrai mais bon prince sorti de caserne pour indiquer d’autorité aux Algériens la voie à suivre et leur éviter le mur. Pour d’autres, il demeurera ce chef militaire septuagénaire, commandant à la baguette qui aura tout fait jusqu’à l’usure pour faire rater au pays l’occasion d’une réelle transition vers la démocratisation. Qui des uns ou des autres aura raison, les funérailles, comme on le voit souvent pour les hommes de pouvoir en pareille circonstance, seront d’un éclairage surprenant. Qu’il y ait foule ou les chars du cortège de la République seulement, ce qui se produit après la mort, au recueillement comme passage de cette procession qui va de la maison du défunt au cimetière, vaut bien des bilans parfois. Mais restons dans la fable ! Celui qui a fait parler la grande muette plus que n’importe quel général d’Armée dans le monde et précipité la fin de Bouteflika n’a pas vécu plus longtemps que lui. Avec le recours tactique à la force du Hirak, Il aura contribué à le faire faire tomber et à liquider en trois mois un règne de vingt ans, mais le patriarche est toujours là à vieillir plus que les autres. On aurait aimé lui demander dans son vilain automne ce qu’il pense ou ressent de la mort de celui qu’il a fait chef de l’ANP en 2004 puis vice-ministre de la Défense en 2013 et par qui il a été déposé, mais ce serait changer trop vite et inutilement de chapitre ; sachant que celui qui a été de gré ou de force ouvert par Ahmed Gaïd Salah sur la découverte de l’existence dans un gouvernement algérien d’un grand banditisme en col blanc, aiderait maintenant davantage (on l’espère vraiment) à la réflexion sur quoi faire de ce pays et pourquoi il lui faut impérativement une gouvernance aux ambitions du mouvement populaire pour le changement… De plus, il est, sans sortir de la légende, des questions plus fascinantes à poser tant sera décisif ce qui se passera après la disparition de Ahmed Gaïd Salah, qui avait toutes les clés du pays en main. Et s’il avait, en effet, quitté ce monde avant l’élection du 12 décembre ? Que serait-il donc passé s’il n’avait pas eu le temps de mener jusqu’au bout « sa » mission ? De telles interrogations peuvent certes faire sourire jusqu’aux adeptes les plus fervents de la politique fiction. Toutefois, elles ont cette commodité de rappeler que l’ex-chef d’état-major disparu a pesé jusqu’à l’épuisement de ses propres forces pour mettre fin à la vacance de la présidence de la République au bout d’une opération politico-militaire d’étouffement et de verrouillage, mais sans effusion de sang. Pour cette immense raison, qu’on l’ait apprécié ou pas, il aura fini sa vie de militaire en service commandé, le fusil au pied et avec le repos si précieux de n’avoir fait tirer sur personne parmi les millions d’Algériens qui ont marché contre sa feuille de route, contre lui.

En cela, il aura eu un destin d’exception pour un homme d’armes. Et n’en déplaise à ses détracteurs, il a évité l’usage de la répression et fait démentir l’image d’une armée algérienne à la gâchette facile face à l’ivresse de la rue. Et s’il a dû dire en son for intérieur depuis des mois que « personne ne bouge », il s’est, en revanche, interdit toute tentation de mater les marches et les grands rassemblements qui continuent d’emplir l’espace public algérien. Nier cela, c’est un peu faire du révisionnisme et d’oublier le printemps noir de Kabylie en 2001 et, plus loin, les morts d’octobre 1988.<