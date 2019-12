La sélection algérienne de volley-ball (messieurs) entame dimanche un stage de préparation à Blida qui s’étalera jusqu’à mardi, en vue du tournoi qualificatif aux jeux Olympiques (JO) Tokyo-2020, a annoncé la Fédération algérienne de la discipline. Quatorze volleyeurs issus de sept clubs prendront part à ce stage de préparation, sous la conduite de l’entraîneur en chef Krimo Bernaoui, assisté de son adjoint Malek Radji.

L’équipe nationale bénéficiera ensuite d’un stage en Turquie, prévu du 24 au 30 décembre, selon Bernaoui. L’Algérie débutera le tournoi de qualification aux JO-2020, prévu en Egypte du 6 au 12 janvier 2020, face au pays organisateur, le 7 janvier prochain.

Les protégés du nouveau sélectionneur Krimo Bernaoui profiteront ensuite d’une journée de repos, avant d’enchaîner respectivement contre le Cameroun (9 janvier), la Tunisie (10) et le Ghana (11). Le tournoi des messieurs regroupera cinq équipes. Il s’agit de l’Algérie, de la Tunisie, du Cameroun, du Ghana et de l’Egypte. Seul le champion aura l’honneur de représenter l’Afrique aux 32es Jeux, prévus du 24 juillet au 9 août 2020 à Tokyo. Les sélections du Botswana et du Niger, initialement annoncées par la Confédération africaine de volley (CAVB) pour le tournoi, se sont retirées à la dernière minute.

Liste des retenus :

Yassine Zakaria Abdellaoui (WA Tlemcen), Ilyas Achouri (GS Pétroliers), Yassine Hakmi (GSP), Soufiane Hosni (GSP), Ayyoub Dekkiche (GSP), Islam Ould Cherchali (GSP), Ahmed Amir Kerboua (NR Bordj Bou Arréridj), Toufik Mahdjoubi (NRBBA), Mohamed Amine Oumesaâd (NRBBA), Boudjemaâ Ikken

(OMK El-Milia), Sofiane Sahi (NC Béjaïa), Sofiane Bouyoucef (NCB), Samir Chikhi (MB Béjaïa), Billel Soualem (Reims/France).